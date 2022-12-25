بسمة «ما بعد الجنون»

محمد قناوي (القاهرة)



أكدت الممثلة المصرية بسمة أن أحدث أفلامها «ما بعد الجنون» مختلف عن الأعمال السينمائية السائدة، فهو عمل غنائي وجزء كبير من الحوار فيه على شكل أغانٍ، حيث شارك كل الممثلين فيه بالغناء.

وأضافت أنها انتهت من تصوير دورها في العمل الذي يعد عودة لهذه النوعية من الأفلام التي تفتقدها السينما المصرية والعربية في الوقت الحالي، ويشارك فيه ثلاثة من المطربين الشباب ممن لهم أثر كبير في الموسيقى المنتشرة في الشارع.

والفيلم تأليف الشاعر جمال بخيت وإخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته محمود حميدة وشيرين رضا ومحمود قابيل ولطفي لبيب وأحمد فؤاد سليم.

وتنتظر بسمة عرض أحدث أعمالها التلفزيونية «وبينا معاد» خلال الأيام المقبلة، وقالت إنه عمل اجتماعي بسيط، ويناقش المشاكل التي نواجهها بشكل يومي، ويدور المسلسل حول سيدة لديها أربع بنات، وأرمل له أربعة أولاد، وكيف يتعامل الطرفان معهم.

كما تشارك بسمة في سباق رمضان بمسلسلين الأول «حضرة العمدة»، وتجسد شخصية شقيقة روبي، والثاني «بطن الحوت» مع محمد فراج، ويدور في 15 حلقة.

يذكر أن آخر أعمال بسمة مشاركتها بمسلسل «طير بينا يا قلبي»، الذي عرض في الموسم الماضي، ودارت أحداثه في 30 حلقة حول منظومة التعليم والفروق بين المدارس الدولية والحكومية، وبطولة حكاية «واللي ما يشتري يتفرج» بمسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع.