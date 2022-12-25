شيخة الجابري تكتب: حديث النفس.. شجوُ الروح

تختزل الكلمات الكثير مما تحمله النفوس من متاعب، وقلق، وأوجاع، وترهلات داخلية يستطيع البعض تجاوزها، ولا يقدر على احتمالها بعضنا الآخر، في الحياة الاحتمالاتُ وفيرةٌ وكثيرة لكل شيء وحول كل شيء، وأيضاً التحولات مستمرة وتكاد تكون هائلة في مواقف عديدة تجعل المرء على مرمى نقيضٍ بين أن يكون هو، أو يكون الآخرين المحيطين به بكل تغيراتهم، ومتغيراتهم، نواياهم، صدقهم، كذبهم، وخداعهم، تلونهم، صفاء أو خبث نواياهم، هي حكاية البشر ودورة الحياة والزمن والأيام برحاها التي كثيراً ما تطحن الجمال في مقابل القبح.

قد يتساءل أحدكم: ما المقدمة السوداوية/ أو الواقعية تلك؟ وأقول: هي بعض من إرهاصات ما يحدث حولنا، الشاعر سعد الخريجي يقول: «قالوا ذهب غالي وغرّتني اللمعة».. هكذا تبدو الأشياء عندما تنظر إليها للمرة الأولى، حتى تتكشف بعد ذلك عن أن الذهب أصبح أكثر مادة يتم تقليدها وتداولها بين الناس، كما تتداول ألسنتهم حكايات وخرافات، ونكايات وعداوات، ووشايات وأحاديث ولغوَ قولٍ، يهدمون بها بيوتاً، ولا ينصبون مكانها وتداً لخيمة حب، أو ودّ، أو اعتذار، أو فهمٍ على الأقل.

هل هو الزمن المادي الذي نعيشه، أو هي النفس الإنسانية الأمّارة بالسوء دون أن تتنبه إلى أن هذا السوء قد يُفرّق الأم عن ضناها، والشقيق عن شقيقه، والصديق عن صديقه، حتى الطبيعة يمكن أن تلوثها فيبدو الأخضر في نظرك خريفياً أصفر باهتاً لا حياة فيه، فما يدور في الداخل ينعكس على الخارج، على الوعي كذلك، والمشاعر الجميلة التي تتحول إلى بشاعة مؤذية في لحظةٍ ما.

وفي مضمار الركض نحو أنا ومن بعدي الطوفان، أو الأحزان، أو النكران، أو الخذلان، تسقط قيم ٌ تربى عليها المرء وعند انتصاره الواهم لنفسه أسقطها، وغضّ الطرف عنها، ذلك أن شيطان الوسوسة ذاك المارد اللّعين قد أطبق سطوته على المشاعر الجميلة الشفافة ليحوّلها إلى غولٍ ينهش الداخل وما حوله، والإنسان لا يفكّر ولا يتدبّر، ولا يُعمل البصيرة قبل البصر، بل يترك لذاك الطوفان فرصة ذهبية للتغوّل والهدم أكثر.

ترى هل فكّر كل مخاصمٍ لقريب أو بعيد في لحظة الصلح مع ذاته أولاً، ثم التصالح مع الآخرين، وهل أدرك ذاك الذي آثر الصّمت على المكاشفة أنه بصمته يزيد الطّين بلّة، ويحرق الفرص ليعيش بسلام واطمئنان مع من يحب، أياً كان هذا الذي يحبه، هل يفهم لغة التسامح إن كان قادراً على الإحساس بها، والقناعة والإيمان بأن «كل شيءٍ فان»، هل فكّر في جعل الفناء حياة جديدة يطيبُ بها ذكره في قلوب من يحبونه مسكاً وعوداً وزعفراناً؟ حاولوا.. فكلنا نستطيع.