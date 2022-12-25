«تويتر» يعيد الترويج لـ«منع الانتحار»

نيويورك. (رويترز)

أعاد «تويتر» خاصية تروج للخطوط الساخنة التي تساعد على منع الانتحار وسبل أخرى لضمان السلامة، بعد التعرض لضغوط من بعض المستخدمين بسبب إزالتها، وكانت الخاصية قد أزيلت قبل أيام بناءً على أوامر من المالك الجديد إيلون ماسك، بحسب مصادر لوكالة رويترز، وقالت إيلا إيروين مديرة الثقة والسلامة في المنصة: «نعلم أنها مفيدة، ونيتنا أن تكون إزالتها مؤقتة»، فيما نشر ماسك، تغريدة قال فيها: «خطأ، لا تزال موجودة»، ورداً على انتقادات من مستخدمين لـ«تويتر»، قال في تغريدة أخرى: «تويتر لا تمنع الانتحار»، وتقدم خاصية «هناك مساعدة» سبل الاتصال والتواصل مع مؤسسات دعم في العديد من البلدان مرتبطة بالصحة النفسية.