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«فايثلس»: فقدنا ماكسي جاز

«فايثلس»: فقدنا ماكسي جاز
26 ديسمبر 2022 01:08

لندن (أ ف ب)

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توفي ماكسي جاز المغني الرئيسي في فرقة فايثلس البريطانية للموسيقى الإلكترونية، عن 65 عاماً، وأشارت الفرقة المعروفة بأغنيات ضاربة، خصوصاً في التسعينيات بينها «إنسومنيا»، إلى أن الموسيقي ومنسق الأسطوانات، واسمه الحقيقي ماكسويل فريزر، توفي في منزله في جنوب لندن. وكتبت فرقة فايثلس على «تويتر»: «ببالغ الأسى نبلغكم بأن ماكسي جاز مات بسلام أثناء نومه الليلة الماضية»، مشيدة بهذا العضو الموجود مع الفرقة منذ تأسيسها سنة 1995، وأضافت: «لقد كان رجلاً غيّر حياتنا بطرق عدة، لقد أعطى معنى مناسباً ورسالة لموسيقانا»، و«كان إنساناً جميلاً يعطي وقتاً للجميع وصاحب حكمة عميقة ومتاحة في آن».

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