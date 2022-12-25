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«المصابيح  الصينية» يضيء سانتياغو

«المصابيح  الصينية» يضيء سانتياغو
26 ديسمبر 2022 01:08

(وكالات)

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أُضيئت حديقة سانتياغو بالألوان مع إقامة مهرجان المصابيح الصينية في عاصمة تشيلي، حيث ابتكر 41 حرفياً صينياً منحوتات تعبر عن الثقافة الصينية مثل التنانين وزهور اللوتس والسفن والأشجار السحرية وأكواب الشاي والغزلان، وقاموا بتركيب المنحوتات التي يزيد ارتفاع بعضها عن 12 متراً على هياكل فولاذية مغطاة بالحرير الملون يدوياً، وانطلقت فعاليات المهرجان على وقع الموسيقى وإضاءة أكثر من مليون مصباح مختلف الأشكال والألوان، ليستعرض المهرجان تاريخ وفولكلور الصين، ويحيي ذكرى 52 عاماً على العلاقات بين الصين وتشيلي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 26 مارس المقبل.

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