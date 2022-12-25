الإثنين 26 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

هاري وميغن: اعتذار «ذي صن» حيلة دعائية

هاري وميغن: اعتذار «ذي صن» حيلة دعائية
26 ديسمبر 2022 01:08

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هاري يصفي حساباته مع الصحافة الشعبية

اتهم الأمير هاري وزوجته ميغن صحيفة «ذي صن» بالقيام بـ«حيلة دعائية» بعد أن اعتذرت الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلاً من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس، وانتقد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس، وهو لقب هاري وميغن الرسمي، عدم تواصل «ذي صن» مع ميغن لتقديم الاعتذار، وأضاف: «ما كنا لنواجه مثل هذا الموقف لو لم تواصل الصحيفة استغلال الكراهية والعنف وكره النساء»، وأشار المتحدث إلى أن «الاعتذار الحقيقي سيكون من خلال التحول في تغطيتهم واعتماد معايير أخلاقية مع الجميع، لسوء الحظ، لا نرى مؤشراً على ذلك».

الأمير هاري
ميغن
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 17:16
تعبيرية
دنيا
جامعة كندية تتخذ أسلوباً جديداً لتوعية الطلاب بالأثر البيئي للأغذية
اليوم 17:05
قوات سوريا الديمقراطية أثناء مطاردتها عناصر داعش
عربي ودولي
قتلى وجرحى بهجوم لـ«داعش» على سجن في سوريا
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©