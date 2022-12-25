هاري وميغن: اعتذار «ذي صن» حيلة دعائية

لندن (أ ف ب)

اتهم الأمير هاري وزوجته ميغن صحيفة «ذي صن» بالقيام بـ«حيلة دعائية» بعد أن اعتذرت الوسيلة الإعلامية البريطانية عن مقال أثار سيلاً من الانتقادات بسبب تضمنه إساءات موجهة لدوقة ساسكس، وانتقد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس، وهو لقب هاري وميغن الرسمي، عدم تواصل «ذي صن» مع ميغن لتقديم الاعتذار، وأضاف: «ما كنا لنواجه مثل هذا الموقف لو لم تواصل الصحيفة استغلال الكراهية والعنف وكره النساء»، وأشار المتحدث إلى أن «الاعتذار الحقيقي سيكون من خلال التحول في تغطيتهم واعتماد معايير أخلاقية مع الجميع، لسوء الحظ، لا نرى مؤشراً على ذلك».