فرنسا.. إعادة تدوير 100 ألف طنّ من الألعاب

باريس (أ ف ب)

يواجه قطاع الألعاب في فرنسا تحدياً متزايداً لإعادة تدوير أو استخدام 100 ألف طن من الألعاب التي تُرمى سنوياً، وتقول دومينيك مينيون، رئيسة هيئة «إيكو ميزون» التي تتولى مهمة إعادة تدوير الألعاب: «نجمع سنوياً 100 ألف طنّ من الألعاب المرمية، نصفها من النفايات المنزلية و45% من الشوارع، يعاد استخدام 4% منها»، وتتميز الألعاب بأن البلاستيك يدخل في تصنيعها بنسبة 72% إلى 75% مع أنواع عدة من الصمغ، بينما 20% منها مُصنّعة من الكرتون و10% من الخشب، وهذه المواد يمكن إعادة تدويرها بعد فرزها، وستُعطى الأولوية عام 2023 لإنشاء 6000 نقطة تجميع على الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى إطلاق حملة لـ«توعية الفرنسيين بعدم رمي الألعاب».