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"آبل" تضيف تطبيقات جديدة لهواتفها الذكية آيفون

"آبل" تضيف تطبيقات جديدة لهواتفها الذكية آيفون
25 ديسمبر 2022 12:20

أضافت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل مجموعة من التطبيقات الجديدة للعمل مع هواتفها الذكية آيفون من خلال تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس 2ر16، وتتضمن تسجيلات أغاني كاراوكي اليابانية وتطبيق للسبورة البيضاء وتطبيقات متابعة جودة نوم المستخدم.

كما وفرت آبل تطبيق السبورة الذكية فري فورم لأجهزة كمبيوتر ماك مما 
يتيح للعديد من مستخدمي أجهزة آبل التعامل مع الرسوم والنصوص وغيرها من الوسائط على لوحة واحدة باستخدام الهاتف الذكي.

في الوقت نفسه تتيح خاصية آبل ميوزيك سينج الجديدة بدء جلسات غناء أغاني كاراوكي اليابانية عبر الهاتف، مع إمكانية الاشتراك في خدمة بث الموسيقى التابعة لآبل. كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم الاختيار بين الغناء 
الثنائي مع أحد الفنانين الحقيقيين أو الغناء المنفرد، إلى جانب وجود كتالوج يضم ملايين الأغاني.

كما يضيف تحديث نظام التشغيل دعم خدمة إرسال رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ للهواتف آيفون14 وآيفون14 برو. وتتيح هذه الخدمة للمستخدم إرسال رسالة استغاثة في حالة الطوارئ حتى إذا كان موجودا خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول بالاعتماد على الأقمار الصناعية.

كما أشارت آبل إلى ان التحديث آي.أو.إس 2ر16 يصلح الكثير من الثغرات التي تؤثر على أمن هواتف آيفون والكمبيوتر اللوحي آيباد.

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