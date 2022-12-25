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دنيا

ميزة جديدة داخل "تويتر" للمستخدمين

ميزة جديدة داخل "تويتر" للمستخدمين
25 ديسمبر 2022 10:40

ستقوم منصة التواصل الاجتماع "تويتر"، بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم طرحها مؤخراً، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، في تغريدة رداً على تعليق أحد المستخدمين على التصميم الجديد.

وقال ماسك، مشيراً إلى أن الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم: "سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعدادات لإيقافها، لكنني أعتقد أن كل شخص تقريباً سيحبها"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

ويتفاعل الملياردير بنشاط مع اقتراحات المستخدمين حول كيفية تحسين منصة التواصل الاجتماعي منذ استحواذه على المنصة.

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المصدر: وكالات
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تويتر
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