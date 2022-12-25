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اكتشاف فائدة غير متوقعة لقشر الموز

قشر الموز
25 ديسمبر 2022 09:30

أظهرت دراسة حديثة أنه إذا تم تقشير الموز وتجفيف القشرة وطحنها إلى دقيق، فيمكن تحويلها إلى منتجات مخبوزة ذات مذاق لطيف، إن لم يكن أفضل من المنتجات القائمة على القمح.

ولئن لم تكن قارئا مخلصا لمدونات الطبخ النباتي أو من محبي Nigella Lawson، فربما لم تكن لتفكر أبدا في الطهي باستخدام قشر الموز. لكنها ليست آمنة تماما فحسب، بل أظهر العلماء أيضا أنها مفيدة حقا لك. 

عندما تم اختبار طعم منتجات تجربتهم، أفاد المستهلكون أنهم سعداء بالنكهات تماما. 

وستحصل أيضا على دعم سخي من المعادن والعناصر الغذائية المقاومة للسرطان. 

وعلى الجانب السلبي، فإن إضافة الكثير من طحين قشر الموز نتجت عنها كعكات ذات بنية صلبة إلى حد ما، وربما مع جميع الألياف الإضافية. ولكن عندما تم صنع دفعات من الدقيق الذي يحتوي على نسبة 7.5% من قشر الموز المطحون، حقق نسيج ملفات تعريف الارتباط توازنا أكثر جاذبية.


 وتشير النتائج إلى أن استخدام دقيق قشر الموز في الخبز والكعك والمعكرونة قد يكون أمرا يستحق النظر فيه أيضا.

وفي العام الماضي، على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على كعكة قشر الموز أن الجلد الأصفر للفاكهة يوفر لونا غذائيا طبيعيا للمنتج المخبوز بالإضافة إلى التعزيز الغذائي.

وفي غضون ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن استبدال ما يصل إلى 10% من دقيق القمح بدقيق قشر الموز يمكن أن يثري الخبز المخبوز بمحتويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والدهون.

كما أن تناول قشرة هذه الفاكهة ليس مجرد خيار صحي، بل يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام. ويوجد حوالي 40% من وزن الموز في قشرته، وفي معظم الأحيان، يتم التخلص من هذه القشرة المليئة بالمغذيات. 

ويمكن لقشور الموز إطالة العمر الافتراضي لبعض المنتجات لأن القشور لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

وقد نُشرت الدراسة في مجلة ACS Food Science & Technology.

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المصدر: وكالات
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