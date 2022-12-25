الإثنين 26 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عادة يومية سهلة تقلل مخاطر النوبات القلبية

المشي السريع والذاكرة.. علاقة مذهلة
25 ديسمبر 2022 09:01

كشف علماء من جامعة ماساتشوستس أمهيرست بالولايات المتحدة، كيف يمكن لكبار السن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 50%.

ولتقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، من الأفضل المشي ما بين "6000 إلى 9000 خطوة في اليوم". 

وعلّقت الأستاذة المساعدة في علم الحركة في كلية الصحة العامة وعلوم الصحة، أماندا بالوش، على النتائج. وقالت: "وجدنا أنه بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كان هناك خطر إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بشكل ملحوظ على مدى متابعة متوسطها ست سنوات. وعند تجميع المزيد من الخطوات يوميا، بات الخطر أقل تدريجيا".

واشتمل التحليل على 15 دراسة شملت ما يقرب من 50000 شخص من أربع قارات.

وأضافت بالوش: "الأشخاص الأقل نشاطا هم الأكثر ربحا من هذا المشي. فبالنسبة لأولئك الذين يمشون 2000 أو 3000 خطوة في اليوم، فإن القيام بالمزيد قليلا يمكن أن يعني الكثير لصحة قلبهم. إذا كنت على عتبة 6000 خطوة، فإن الوصول إلى 7000 ثم إلى 8000 أمر مفيد أيضا، إنه مجرد تحسن تدريجي أصغر".

 
وتوصف أمراض القلب والأوعية الدموية بأنها "مرض الشيخوخة"، ما يعني أن السمات المميزة لمشكلة صحية لا تميل إلى أن تؤتي ثمارها حتى وقت لاحق من الحياة.

وتشرح NHS: "أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) هي مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية".

أربعة أنواع رئيسية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

1. أمراض القلب التاجية.

2. السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الصغيرة.

3. مرض الشرايين المحيطية.

4. مرض الشريان الأورطي.

ويحدث مرض القلب التاجي عندما ينخفض أو يتوقف تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب.

وبالتالي، يمكن أن يعاني الشخص المصاب بأمراض القلب من ألم في الصدر أو نوبة قلبية أو قصور في القلب.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، ما قد يؤدي إلى موت خلايا المخ.

علامات السكتة الدماغية:

• الوجه - قد يتدلى الوجه من جانب واحد، وقد يكون الشخص غير قادر على الابتسام، أو قد يكون فمه أو عينه قد سقطتا.

• الذراعان - قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف الذراع أو خدر في ذراع واحدة.

• الكلام - قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، وقد لا يتمكنون من التحدث على الإطلاق أو قد لا يكونون قادرين على فهم ما تقوله لهم.

وتحدث حالة القلب والأوعية الدموية عندما يكون هناك انسداد في شرايين الأطراف، عادة في الساقين.

ويمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:

• ألم خفيف أو تشنج في الساق، وهو أسوأ عند المشي ويتحسن بالراحة.

• تساقط الشعر في الساقين والقدمين.

• خدر أو ضعف في الساقين.

• تقرحات مستمرة (تقرحات مفتوحة) على القدمين والساقين.

 ويحدث مرض الشريان الأورطي عندما يصيب المرض أكبر وعاء دموي في الجسم، والذي ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم.

نُشرت دراسة الأستاذة بالوش وفريقها البحثي في مجلة Circulation.

أخبار ذات صلة
نقلة نوعية في علاج السكتة الدماغية بمستشفى إبراهيم عبيد الله
فاكهة لذيذة تقي من السكتة الدماغية
المصدر: وكالات
النوبات القلبية
السكتة الدماغية
العادات والتقاليد
آخر الأخبار
حساب توفير المليونير الإماراتي من بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية
الاقتصادي
بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية يجري عملية السحب على الجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم في شهر يناير المقبل
23 ديسمبر 2022
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
دنيا
"وداعاً أيتها الأميرة" للنجمة العالمية تيا لي تحطّم الأرقام القياسية للبوب الصيني حول العالم
23 ديسمبر 2022
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 17:16
تعبيرية
دنيا
جامعة كندية تتخذ أسلوباً جديداً لتوعية الطلاب بالأثر البيئي للأغذية
اليوم 17:05
قوات سوريا الديمقراطية أثناء مطاردتها عناصر داعش
عربي ودولي
قتلى وجرحى بهجوم لـ«داعش» على سجن في سوريا
اليوم 17:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©