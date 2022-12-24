مقاربة جديدة لعلاج سرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أحد أخطر أنواع السرطان حول العالم. مما يزيد من خطورته أن العديد من العلاجات المتاحة حاليًا غير فعالة، مما يترك للمرضى خيارات قليلة جدًا.
كانت الاستراتيجية الجديدة الواعدة لعلاج السرطان هي العلاج البكتيري، ولكن بينما تطورت طريقة العلاج هذه بسرعة من التجارب المعملية إلى التجارب السريرية في السنوات الخمس الماضية، فإن العلاج الأكثر فعالية لأنواع معينة من السرطانات قد يكون بالاشتراك مع أدوية أخرى.
أفاد باحثون من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة كولومبيا الأميركية أنهم طوروا طريقة للتقييم قبل السريري لتوصيف العلاجات البكتيرية في نماذج سرطان الرئة. تجمع دراستهم الجديدة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني للكلية، بين العلاجات البكتيرية وطرق العلاج الأخرى لتحسين فعالية العلاج دون أي سمية إضافية. كان هذا النهج الجديد قادرًا على وصف العلاجات البكتيرية بسرعة ودمجها بنجاح مع العلاجات الحالية لسرطان الرئة.
قال المؤلف الأول دروبا ديب، وهو عالم أبحاث مشارك يدرس تأثير السموم البكتيرية على سرطان الرئة "نتصور توسعًا سريعًا وانتقائيًا لمقاربتنا من أجل تحسين فعالية العلاج وأمان الأورام الصلبة"، مضيفا "بصفتي شخصًا فقد أحباءه بسبب السرطان، أود أن أرى هذه الاستراتيجية تنتقل إلى العلاجات السريرية في المستقبل".
استخدم الفريق تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) لاكتشاف كيفية استجابة الخلايا السرطانية للبكتيريا على المستويين الخلوي والجزيئي. قاموا ببناء فرضية تفيد بأن المسارات الجزيئية للخلايا السرطانية تساعد الخلايا على مقاومة العلاج البكتيري. لاختبار فرضيتهم، قام الباحثون بإغلاق هذه المسارات بأدوية السرطان الحالية وأظهروا أن الجمع بين الأدوية والسموم البكتيرية أكثر فاعلية في القضاء على خلايا سرطان الرئة. وتحققوا من صحة الجمع بين العلاج البكتيري ومثبط AKT كمثال في نماذج الفئران المصابة بسرطان الرئة.
قال أوبال باسو روي، المدير التنفيذي للبحوث في "مؤسسة LUNGevity" بالولايات المتحدة "تصف هذه الدراسة الجديدة خطًا مثيرًا لتطوير الأدوية لم يتم استكشافه سابقًا في سرطان الرئة، استخدام السموم المشتقة من البكتيريا"، مؤكدا "توفر الدراسة أساسًا منطقيًا قويًا لاستمرار البحث في هذا المجال، مما يفتح إمكانية خيارات علاجية جديدة للمرضى الذين شخصت إصابتهم بهذا المرض الفتاك".
يخطط ديب لتوسيع استراتيجيته لتشمل دراسات أكبر في النماذج قبل السريرية لسرطانات الرئة التي يصعب علاجها والتعاون مع الأطباء لدفع التجارب السريرية.