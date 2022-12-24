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رولا قادري تبدأ عامها الجديد بـ «يا قلب»

رولا قادري تبدأ عامها الجديد بـ «يا قلب»
25 ديسمبر 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

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عادت النجمة اللبنانية الشابة رولا قادري للساحة بأحدث أغانيها المنفردة بعنوان «يا قلب»، والتي تفتتح بها عام 2023.
رولا تمثل الجيل الجديد في موسيقى البوب العربية، ودخلت قلوب الملايين دون استئذان بعفويتها، وبساطتها، وبأدائها الراقي وإحساسها الصادق وصوتها الحنون، وخلال عامين فقط حصدت قادري شعبية واسعة ونسبة مشاهدات عالية وأرقاماً قياسية جعلتها تحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي، خاصة عبر الحفلات والعروض التي أحيتها في مهرجان دبي سيتي ووك - ومهرجان فيفا للجماهير وغيرها، منذ بدء مسيرتها الفنية.
قادري تميزت بأداء اللون الخليجي وتألقت باللبناني وتفوقت بالعراقي، وأبدعت بغنائها للغات عدة منها التركي واليوناني والفرنسي، وها هي اليوم تعود إلى جمهورها لتقدم أغنية خاصة بها باللهجة العراقية، ويقول مطلعها:
دوخني حبك آني وميت بيك
ولو بيدي حب العالم كله انطيك
تستاهل هذا الحب اكيد..
«يا قلب» من كلمات محمد الواصف، ألحان وتوزيع حسام الصعبي، وإخراج جاد الصعبي.
وعن أغنيتها الجديدة، قالت قادري «أنا متحمسة للغاية لإطلاق «يا قلب»، وأتمنى أن تلقى استحسان الجمهور على المستوى العربي، موضحة أن الأغنية متوفرة حالياً على جميع المنصات الرقمية.

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