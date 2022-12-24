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«أزرق القفطان» المغربي.. إلى «الأوسكار»

«أزرق القفطان» المغربي.. إلى «الأوسكار»
25 ديسمبر 2022 01:48

محمد نجيم (الرباط)

استطاعت المخرجة المغربية مريم التوزاني أن تصل بفيلمها السينمائي «أزرق القفطان» إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، ضمن فئة الأفلام الروائية الدولية الطويلة، لتمثل المغرب في هذا المهرجان السينمائي الكبير، الذي تنطلق دورته المقبلة في مارس 2023 بالولايات المتحدة الأميركية.
فيلم «أزرق القفطان» من بطولة لبنى أزبال وصالح بكري وأيوب مسوي، وتدور قصته حول زوجين شابين هما «حليم» و«مينة»، يمتلكان محلاً للخياطة التقليدية في مدينة سلا، وحققا شهرة واسعة في خياطة القفطان المغربي نتيجة الإبداع في تصميمه وتزيينه، ومن أجل تلبية طلبات الزبائن الكثيرة، قاما بتشغيل شاب آخر، يدعى «يوسف»، لمساعدتهما في مجال الخياطة ، والذي أبدى رغبة كبيرة في أن تعلّم المهنة على يد رئيسه حليم، ليتقاسم معه شغفه بالخياطة، لتتشابك أحداث الفيلم وتتغير حياة الزوجين بعد قدوم يوسف.

ويصف النقاد فيلم التوزاني «أزرق القفطان» بأنه من أنجح الأفلام السينمائية المغربية، إذ مثّل المغرب في عدد كبير من المهرجانات السينمائية المغربية والعالمية، وتُوج بعدد من الجوائز القيمة محلياً ودولياً، وهو ثاني فيلم طويل للمخرجة التوزاني بعد فيلمها «آدم» (2019)، الذي عُرض في مهرجان «كان» السينمائي، ضمن أفلام قسم «نظرة ما»، كما شاركت به في عدد من المهرجانات، أهمها «روتردام السينمائي» و«كارلوفي الدولي للسينما».

مريم التوزاني
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