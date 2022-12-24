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بسبب إعلان مضلل.. دفعا 3.99 دولار.. ويطلبان 5 ملايين!

بسبب إعلان مضلل.. دفعا 3.99 دولار.. ويطلبان 5 ملايين!
25 ديسمبر 2022 01:28

لوس انجليس (أ ف ب)

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سمحت المحاكم الأميركية لاثنين من المولعين بالسينما بمقاضاة شركة «يونيفرسال بيكتشرز» لعرضها مقطعاً ترويجياً مضللاً دفعهما لاستئجار فيلم «يسترداي» على منصة «أمازون برايم» مقابل 3.99 دولار، قبل أن يكتشفا أن مشاهد ممثلتهما المفضلة آنا دي أرماس اقتُطعت في المونتاج، وقد دفع ذلك بالمدعييْن إلى رفع دعوى مشتركة بتهمة الاحتيال، وبحسب الشكوى، «لم يحصل المستهلكون على القيمة المتوقعة لإيجارهم أو شرائهم»، وطلب المدعيان في الدعوى القضائية تعويضاً قدره خمسة ملايين دولار، ومن المقرر إطلاق جلسات الاستماع في القضية في 3 أبريل. 

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