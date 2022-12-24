تراجع عدد الدببة القطبية في كندا

تورونتو (رويترز)

أشار تقرير إلى تراجع عدد الدببة القطبية في خليج هدسون الغربي في كندا بنسبة 27% خلال خمس سنوات، ما يؤكد تأثر الحيوانات بالتغير المناخي. وفي كل خريف، تعبر الدببة مدينة تشرشل السياحية لدى عودتها إلى مياه البحر المتجمدة، وتقدر قيمة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على مشاهدة تلك الدببة بـ 5.30 مليون دولار سنوياً، ولكنّ تقييماً لحكومة إقليم نونافوت، وجد أن 618 دباً فقط بقيت في عام 2021، في انخفاض بنسبة 50% تقريباً عن الثمانينيات، وقال متخصصون إنه «من المتوقع أن يؤدي تراجع الأعداد إلى الانقراض، ما لم يتم وقف فقدان الجليد البحري».