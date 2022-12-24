«ذي صن» نادمة على نشر مقال مسيء لميغن

لندن (أ ف ب)

أبدت صحيفة «ذي صن» البريطانية «الندم» على نشر مقال للصحافي جيريمي كلاركسون حمل فيه بشدة على ميغن ماركل، وكان كلاركسون عبّر في مقال عبر الصحيفة عن «كرهه» لميغن، قائلاً إنه يحلم باليوم «الذي تُجبر فيه على السير في شوارع كل مدينة في بريطانيا بينما تهتف الجماهير في وجهها يا للعار!»، وذلك رداً على المسلسل الوثائقي «Harry & Meghan» والذي يتهم فيه الأمير هاري وزوجته ميغن الصحافة البريطانية بالعنصرية وبمحاولة «تدمير» ميغن، وسحبت «ذي صن» المقال عن موقعها الإلكتروني، بطلب من كاتبه الذي أشار عبر «تويتر» إلى أنه استند فيه إلى «اقتباس أبله من مشهد في مسلسل غايم أوف ثرونز».