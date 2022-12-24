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«تويتر» يعدل ميزة عدد المشاهدات التي أطلقت مؤخراً

لوغو "تويتر"
24 ديسمبر 2022 20:42

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن موقع «تويتر» سيقوم بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي أطلقت مؤخراً، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك.

جاء تعليق ماسك، المالك الجديد لموقع «تويتر»، في تغريدة عبر حسابه، اليوم السبت، رداً على تعليق مستخدم على التصميم الجديد.

وقال ماسك «سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعداد لإيقاف التشغيل، لكنني أعتقد أن الجميع تقريبا سيحبونها»، في إشارة إلى الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم.

 

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المصدر: د ب أ
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