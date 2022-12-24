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انتحار ممثلة أثناء عملها في موقع تصوير

الممثلة الهندية الشابة تونشا شارما
24 ديسمبر 2022 20:24

قالت الشرطة الهندية، إن الممثلة الشابة تونشا شارما توفيت، اليوم السبت، في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني.

ونقلت شارما في البداية إلى المستشفى، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية نقلاً عن الشرطة.

وأضافت الشرطة أن الشابة، البالغة من العمر 20 عاماً، انتحرت أثناء العمل.

ولا يزال التحقيق مستمراً.

وفقاً لشبكة "إن دي تي في"، كانت شارما تطلق النار بالقرب من مدينة بوليوود في مومباي.

ظهرت الفتاة في العديد من المسلسلات التلفزيونية الهندية وأفلام بوليوود.

قبل ساعات قليلة من خبر وفاتها، نشرت شارما منشورا على حسابها على موقع «إنستجرام».

أعرب المعجبون والمتابعون في تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.

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المصدر: د ب أ
انتحار
ممثلة هندية
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