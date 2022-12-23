عاصفة قطبية تضرب الولايات المتحدة

شيكاغو (أ ف ب)

تأخرت آلاف الرحلات الجوية أو ألغيت قبل عيد الميلاد بسبب عاصفة قطبية ضربت جزءاً كبيراً من الولايات المتحدة وتسببت في برد جليدي مع تساقط كثيف للثلوج، وصنفها خبراء الأرصاد على انها «لا تحدث إلا مرة كل جيل»، وحذرت السلطات من الظروف شديدة الخطورة للتنقل في وقت يفترض أن يتدفق خلاله عدد كبير من الأميركيين على الطرق والمطارات في موسم الأعياد. وتغطي الثلوج عدداً من الطرق في جميع أنحاء البلاد.. وأغلقت السلطات المحلية طريق «آي-90» السريع الذي يعبر شمال الولايات المتحدة وتحدثت وسائل إعلام عن وقوع حوادث.