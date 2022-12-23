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كيت: عيد الميلاد مختلف بدون «الملكة»

أرشيفية
24 ديسمبر 2022 00:30

لندن (رويترز) 

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أشادت كيت أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث في قداس أقيم في كنيسة وستمنستر، وقالت إن عيد الميلاد الأول للعائلة بدون الملكة سيكون مختلفاً جداً.
وانضم الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا إلى ابنه وليام وزوجته كيت وأفراد آخرين من العائلة لحضور القداس بالكنيسة التي أقيمت بها جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر الفائت. وأقيم القداس الأسبوع الماضي وسيجري بثه اليوم السبت.
وقالت كيت في بداية القداس: بينما سنشعر باختلاف كبير في عيد الميلاد هذا العام، لا يزال بوسعنا استرجاع الذكريات والتقاليد التي جمعتنا.

كيت ميدلتون
بريطانيا
إليزابيث الثانية
عيد الميلاد
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث الثانية
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