هل ينجح الباحثون في إنتاج جلد اصطناعي؟

يعمل فريق من الباحثين الفرنسيين على ابتكار جلد اصطناعي لمعالجة الإصابات البالغة كالحروق. فمنذ 18 شهراً، يسعى فريق من مختبر مجموعة "أورغو" الفرنسية، ضمن مشروع بعنوان "جينيسيس"، على إنتاج جلد اصطناعي يتيح معالجة الإصابات الناتجة من الحروق الشديدة، من دون الحاجة للجوء إلى عمليات زرع الجلد المؤلمة التي تُجرى راهناً للمصابين. تشارك جهات صحية عدة من القطاعين العام والخاص في هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مئة مليون يورو، وتسعى إلى إنجازه سنة 2030. يتطلب المشروع قدرة تكنولوجية كبيرة، إذ إن المطلوب "إعادة إنشاء كل وظائف الجلد"، ومن بينها الحماية من المخاطر الخارجية والتنظيم الحراري، على ما شرح غيريك لو لو، رئيس الفرع الطبي في "أورغو". يحفظ المختبر الخلايا الحية باردة قبل زرعها، لكنّ المسؤول لم يفصح عن نوع الخلايا ولا عن التكنولوجيا المستخدمة، وسأل "هل يمكن تصميم جلد اصطناعي مخبرياً؟"، مشيراً إلى أن "أحداً في العالم اليوم لم ينجح في ذلك". ورأى أن الجانب الصناعي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً، لأن هذا الجلد يجب أن يكون "متاحاً للجميع. وبالتالي، بالسعر المناسب"، واصفاً إياه بأنه مشروع "مجنون". وتملك "أورغو" خبرة طويلة في الجروح المزمنة، ومنها مثلاً تلك التي تلحق بأقدام المصابين بداء السكري أو تقرحات الساق. وقال لوران أبير مدير الأبحاث في "اورغو"، "منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عملنا على مواد تصحح عيوب الالتئام، وأصبحت الضمادة ذكية وتفاعلية مع الجرح، مما يجعلها أكثر فاعلية" وأحدثَ "ثورة" في هذا المجال.

المصدر: آ ف ب