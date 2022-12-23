«وجهات دبي».. دليل إرشادي لمناطق التنزه والتخييم

دبي (الاتحاد)

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، الدليل الإرشادي التفاعلي للموسم الشتوي للعام 2022، ضمن حملة «وجهات دبي» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية الصادرة عن الحملة والهادفة إلى تقديم معلومات وافية حول أبرز وأهم الوجهات والمعالم في إمارة دبي، والتي يمكن الاستفادة منها في تخطيط سكان المدينة وزوارها من مختلف أنحاء العالم لرحلاتهم وأنشطتهم في دبي.

يبرز الدليل مجموعة من الوجهات الخارجية ومواقع التنزه والتخييم في دبي، كما يقدم نصائح حول الأماكن الملائمة للشواء والتخييم، بهدف تحقيق أقصى استفادة والاستمتاع بالطقس الشتوي الذي يميز دبي خلال هذه الفترة من العام، كما يتضمن قائمة بالشركات المنضمة إلى مبادرة «بكل فخر من دبي»، والتي توفر المأكولات والمشروبات المناسبة لرحلات التخييم، إضافة إلى قائمة بالمعدات والوسائل الأساسية التي يحتاجها الأشخاص الراغبون في التخييم، إضافة إلى أبرز وجهات التخييم ومنها: منطقة حتا، ومحمية دبي الصحراوية، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية في ضواحي إمارة دبي، بما في ذلك مناطق القدرة والعوير والروية، وغيرها.

كما يوفر الدليل قائمة بأبرز أماكن التنزه التي تتمتع بها دبي، وتشمل مجموعة من الحدائق، والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، ومنها: حديقة خور دبي، وحديقة وادي حتا، وحديقة الصفا، وحديقة الخزان، ومنطقة البراري، ومنطقة استراحة ليم، إضافة إلى بحيرات المرموم، ومنتزه شاطئ جميرا، وغيرها من الأماكن الترفيهية. وتضمّن الدليل قسماً خاصاً بالشركات المنظمة لرحلات التخييم، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في إنشاء الخيام والكرفانات، ودور السينما في الهواء الطلق بمختلف أحجامها.

استكشاف الطبيعة

وقالت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي «يتيح دليل النزهة والتخييم التفاعلي في دبي، والذي تم إصداره كجزء من حملة (وجهات دبي)، للمقيمين والزائرين استكشاف الوجهات الخارجية لإمارة دبي، بما في ذلك الحدائق والأماكن الطبيعية والبحيرات، والوجهات المطلة على الشاطئ بما تضمه من مرافق، وأماكن التخييم الجبلية والمتنزهات التي تناسب جميع الأعمار ومختلف الأذواق، بما في ذلك المواقع والشركات التي تقدم وسائل الدعم اللازمة لرحلات التخييم والتنزه، إضافة إلى المتاجر والمنافذ المخصصة في بيع أو استئجار معدات التخييم، وكل ما تحتاجه الأسر والأفراد لقضاء أوقات مميزة خلال وقت الشتاء».

معسكرات صحراوية

وأضافت الملا «يُسهّل الدليل الوصول إلى الوجهات الخارجية لإمارة دبي، وأماكن المعسكرات الصحراوية التي تقدم العديد من الأنشطة، كما يتضمن مجموعة كبيرة من الأماكن الشاطئية والحدائق والمتنزهات، حيث تم تصميم هذا الدليل لمساعدة العائلات وجميع الفئات العمرية على استكشاف أفضل الأماكن الخارجية التي تضمن للمقيمين والزوار الاستمتاع بأفضل التجارب والفعاليات والأنشطة التي لا تنسى، وتزخر بها دبي خلال هذا الوقت المميز من السنة».

وتقدمت فاطمة الملا بالشكر لوسائل الإعلام وصانعي المحتوى والمؤثرين الذين يواصلون دعم حملة «وجهات دبي»، من خلال مساهمتهم بالمحتوى الإبداعي حول جاذبية دبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل على مستوى العالم، كما أشادت بالتعاون الكبير الذي أبدته الشركات المحلية المنضمة لمبادرة «بكل فخر من دبي» من خلال تقديمهم للمنتجات والخدمات الاستثنائية المقدمة للجمهور.

تجارب ترفيهية آسرة

تستمر حملة «وجهات دبي» في موسمها الشتوي حتى فبراير 2023، لتشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة، وتمنح تجارب ترفيهية آسرة للمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى العديد من العروض الفنية والثقافية والرياضية التي تستضيفها وتنظمها المدينة الأفضل للعيش والعمل على مستوى العالم.