29 فيلماً عن الكريسماس ورأس السنة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

عيد الميلاد ورأس السنة تكاد تكون المناسبة الوحيدة التي يشترك فيها العالم أجمع، وتتم الاحتفالات بها بطرق مختلفة، لقضاء لحظات سعيدة باستقبال عام جديد، وكانت السينما حاضرة في هذا الحدث السنوي المهم، وتناولته على مدار تاريخها بطرق جمعت بين الكوميديا والرومانسية والفانتازيا، من خلال أفلام رسخت في أذهان المشاهدين، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. «الاتحاد» تستعرض أبرز الأفلام عالمياً وعربياً التي تناولات المناسبة من عدة جوانب مختلفة في السطور التالية.. البداية، بالفيلم الأميركي «إنها حياة رائعة»، ففي إطار تراجيدي، يقرر رب أسرة يواجه الإفلاس الانتحار ليلة عيد الميلاد، ويأتي «ملاك» يساعده ويجعله يعيش حياة أفضل، إخراج فرانك كابرا وبطولة جيمس ستيوارت، كارولين غرايمز، والمستوحى من رواية «الهدية الأعظم»، تأليف فيليب فان دورين ستير، وكان أول الأعمال التي تناولت أعياد الميلاد ورأس السنة عام 1946.

«وحيد في المنزل»

وقدمت السينما الأميركية عدة سلاسل من الأفلام حول رأس السنة، في مقدمتها «وحيد في المنزل»، على 5 أجزاء، بدأتها بالجزء الأول عام 1990، من بطولة ماكولاي كولكين، جو بيشي، دانيال ستيرن، جون هيرد، كاثرين أوهارا، وإخراج كريس كولومبوس، والثاني «وحيد في المنزل- نيويورك»، عام 1992، والثالث 1997، والرابع في عام 2002، واختتمت السلسلة بـ«وحيد في المنزل: سارقو العطلة»، عام 2012، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم.

وفي إطار التشويق والإثارة، دارت أحداث فيلم «كابوس قبل عيد الميلاد»، حول بلدة تتعرض لأرواح شريرة ليلة عيد الميلاد، بطولة كريس ساراندون، وكاثرين أوهارا، وعرض 1993، بينما دار فيلم «عائلة ستون» حول سيدة أعمال محافظة وعصبية، ترافق صديقها وأسرته غريبة الأطوار للاحتفال بليلة رأس السنة، بطولة ديان كيتون، ولوك ويلسون، عام 2005.

رومانسية

وإلى الرومانسية، تناول فيلم «معجزة في شارع 34»، استئجار أحد ملاك المتاجر المسؤولة عن تنظيم الاحتفال بعيد الشكر، بشخص يقوم بدور «سانتا كلوز»، بعد أن فقد سانتا كلوز الحقيقي وعيه، بطولة جون باين، ومورين أوهارا، وعُرض عام 1947.

وفي إطار الرومانسية أيضاً، دارت أحداث فيلم «عندما كنت نائماً»، حول فتاة تنقذ أحد الأشخاص من حادث سرقة ليلة الكريمساس، وتكذب على أسرته بأنها خطيبته، بطوله بيل بولمان، وساندرا بولوك، وعُرض عام 1995.

أما «مذكرات بريدجيت جونز» فدارت أحداثه حول فتاة حظها عاثر مع الحب، تبدأ كتابة مذكراتها، وتحدث لها مفاجأة تغير مجرى حياتها ليلة عيد الميلاد، بطولة كولين فيرث، ورينيه زيلويغر، وعُرض عام 2001.

وتناول فيلم «الحب الحقيقي» قصص الغرام بأعياد الميلاد، من خلال ثنائيات من مختلف الأعمار، بطولة هيو غرانت، وكيرا نايتلي، وعُرض عام 2003، لكن فيلم «البخيل» تدور أحداثه في إطار الكوميديا، حول مذيع ساخر مسؤول عن البث، ويشاهد قصة ترنيمة عيد الميلاد، ويتذكر طفولته التي عانى فيها من الفقر والجوع، ليدرك حتمية التغير إلى الأفضل، بطولة بيل موري، وكارين ألين، وعُرض عام 1988.

صدمات

أما أحداث فيلم «التهكم الوطني»، فتدور حول عائلة تقرر الاحتفال بعيد الميلاد من خلال حفل ضخم، إلا أنه يتحول إلى حادث مأساوي، بطولة جوني جاليكي، وجوليت لويس، وعُرض عام 1989، وفي إطار المفاجآت أيضا يدور فيلم «عيد الميلاد مع كرانكس»، حول ابنة تقرر مفاجأة أسرتها في احتفال الكريسماس، بطولة تيم ألين، وجيمي لي كرتيس، وعُرض عام 2004. وفي فيلم «مجرد أصدقاء»، يقرر كريس التعبير عن حبه لصديقته ليلة رأس السنة، ولكنه يفاجأ بأنها تريد أن يكونا أصدقاء فقط، بطولة رايان رينولدز، وآنا فاريس، وعُرض عام 2005، وفي فيلم «الإجازة»، يقرر أيريس وأماندا قضاء الكريسماس بعيداً عن بيتهما بسبب إحباطهما ورغبتهما في التغيير، بطولة جود لو، وكيت وينسليت، عام 2006.

غرائب

وفي «أربعة أعياد ميلاد»، يتعرض كيت وبراد لمواقف كوميدية يوم الكريسماس في احتفالات بأربعة أماكن مختلفة، بطولة فينس فون، وريس ويذرسبون، وعُرض عام 2008، ودار فيلم «ليلة رأس السنة» حول مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقات غرامية عشية رأس السنة، بطولة روبريت دي نيرو، وميشيل فايفر، وعُرض عام 2011. أما «القطار القطبي السريع» فجاءت أحداثه في إطار الفاتنازيا، حول طفل يتواجد مع «سانتا كلوز» في رحلة بالقطار إلى القطب الشمالي، ويحتفلان بأعياد الميلاد، بطولة توم هانكس، وإيدي ديزين، وعُرض عام 2004، لكن في «ترنيمة عيد الميلاد» يظهر شبح للعجوز البخيل، يحذره من أسلوبه السيئ في التعامل مع من حوله، ليصبح إنساناً سوياً، ويحتفل مع أصدقائه بالكريسماس، بطولة جيم كاري، وغازي أولدمان، وعُرض 2009. وفي إطار الفانتازيا دارت أحداث فيلم «نهوض الحراس»، حول مجموعة من الأطفال يكونون فريقاً لإسعاد الناس في ليلة رأس السنة، بطولة بيتر رامسي، وآيلا فيشر، وعُرض عام 2012.

أفلام للأطفال

واهتمت السينما بالأطفال في معظم الأفلام بهذه المناسبة، ويعد «قصة عيد الميلاد» من أهمها، حول طفل يريد سيارة ماركة «ميركوري»، هدية له بمناسبة أعياد الميلاد، بطولة بيتر بيلينغسلي، وجولي هاجرتي، وعُرض عام 1983.

وفي فيلم «عيد الميلاد الدمية كارول»، يجد شخص بخيل نفسه مسؤولاً عن مدينته حينما تزورها في عطلة الكريسماس أشباح الماضي والحاضر والمستقبل، بطولة مايكل كين، وديف جويلز، وعُرض عام 1992.

«بابا نويل»

تدور أحداثه في إطار الكوميديا، حول رجل يتسبب في سقوط «سانتا كلوز» من سطح منزل ليلة عيد الميلاد، بطولة إريك لويد، وويندي كروسان، وعُرض عام 1994، وفي «غرينش» يعيش أهل مدينة هوفيل السحرية الذين يحبون أعياد الميلاد، ويشاهدهم «جرينش» الكائن الأخضر الشرير وهم يستعدون في سعادة بالغة للاحتفال بالكريسماس، بطولة جيم كاري، ايلور مومسن، وعُرض 2000.

وفي فيلم «قزم»، يختبئ طفل داخل كيس «سانتا كلوز»، لينتهي به المطاف في القطب الشمالي، ويتولى رعايته مجموعة من الأقزام، بطولة ويل فيريل، وزوي ديشانيل، وعُرض الفيلم عام 2003.

أفلام عربية

تستغل عصابة انشغال الجميع في الاحتفالات بليلة رأس السنة لتهريب شحنة مخدرات كبيرة، تناولتها أحداث فيلم «النمر والأنثى»، بطولة عادل إمام، وآثار الحكيم، وعُرض عام 1987، ومن بطولة عادل إمام أيضاً دار فيلم «المنسي» حول مجموعة من رجال الأعمال يحتفلون بليلة رأس السنة، وإنهاء بعض الصفقات المشبوهة، وعُرض عام 1993، كما دار فيلم «الباشا» حول ضابط يسعى إلى القبض على تشكيل إجرامي ليلة رأس السنة، بطولة أحمد زكي، ومنى عبد الغني، وعُرض عام 1992. وفيلم «أرض الأحلام» درات أحداثه في ليلة رأس السنة، حول «نرجس»، التي تفقد جواز سفرها وتقضي ليلة كاملة في البحث عنه، بطولة فاتن حمامة، ويحيى الفخراني، وعُرض عام 1993. وفي فيلم «ليلة ساخنة» بليلة رأس السنة، يحاول سائق تاكسي بشتى السبل تدبير 200 جنيه لإجراء عملية جراحية لحماته التي تعتني بابنه الوحيد من ذوي الهمم، بطولة نور الشريف ولبلبة، وكان عام 1994. ويتناول فيلم «ليلة البيبي دول» عودة مرشد سياحي إلى مصر مع فوج في ليلة رأس السنة لزيارة المعالم السياحية، وينتهز الفرصة لقضاء أكبر وقت مع زوجته قبل عودته مرة أخرى، بطولة محمود عبد العزيز، وليلى علوي، وكان في عام 2008. وتدور أحداث فيلم «رأس السنة» في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات، حيث يتعرضون للعديد من المواقف والأزمات، بطولة إياد نصار، وبسمة، وكان في عام 2020.