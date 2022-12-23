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«لحظات أبوظبي» تصل إلى حديقة العاصمة.. اليوم

«لحظات أبوظبي» تصل إلى حديقة العاصمة.. اليوم
23 ديسمبر 2022 20:23

 أبوظبي (الاتحاد) 
تواصل «لحظات أبوظبي» الاحتفال بموسم الشتاء بجو مليء بالمرح والتلاحم المجتمعي، وذلك عبر فعاليات المبادرة التي تم تصميمها خصيصاً لهذا الأسبوع، حيث ستقام فعاليات المبادرة في حديقة العاصمة بمدينة أبوظبي من 23 وحتى 25 ديسمبر من الساعة 4:00 عصراً ولغاية الساعة 11:00 ليلاً.

تضم المبادرة أكثر من 60 فعالية ترفيهية ضمن منطقة التنافس بكرات الثلج وجولات العروض الثلجية والعروض المسرحية وسيارات التصادم والألعاب المنفوخة الضخمة والزيبلاين «المسار الانزلاقي»، بالإضافة إلى العديد من ورش العمل الفنية والتثقيفية التي تقدمها هيئة البيئة – أبوظبي وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة والجهات المشاركة. وسيحظى الجميع بفرصة المشاركة بالمسابقات التنافسية والفحوصات الصحية المجانية وألعاب المهارات وسواها الكثير من الأنشطة الممتعة.

177 ألف زائر
واستطاعت المبادرة منذ انطلاق دورتها الجديدة في شهر نوفمبر الماضي من استقطاب أكثر من 177 ألف زائر من مختلف الجنسيات والفئات العمرية بما فيهم كبار السن وأصحاب الهمم الذين استمتعوا بقضاء أوقات لا تقدر بثمن مع العائلة والأصدقاء وسط مجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «يسعدنا الإقبال الكثيف على فعاليات مبادرة لحظات أبوظبي التي نحتفي من خلالها بالتسامح والتنوع والتلاحم والمرونة المجتمعيّة لإمارة أبوظبي، وتجسد أهداف المبادرة منذ انطلاقتها. ونعمل من خلال المبادرة على بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع لتعزيز المشاركة المجتمعيّة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وأضاف:«يعزز تلاقي الأفراد من مختلف الأطياف والحضارات تحت مظلة «لحظات أبوظبي» المكانة المتميّزة للإمارة كوجهة رائدة للتنوع الثقافي والتلاحم المجتمعي. ونتطلع إلى استكمال مسيرة النجاح في حديقة العاصمة هذا الأسبوع».

وتمكنت المبادرة، خلال الأسبوع الماضي، من استقطاب 31.480 زائراً، خلال فعالياتها في متنزه مدينة محمد بن زايد.

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