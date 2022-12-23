«توزر».. كرنفال فني ثقافي في تونس

ساسي جبيل (تونس) كشفت جمعية مهرجان الواحات الدولي للسياحة والثقافة بمدينة توزر التونسية، عن برامج الدورة الـ 43 من المهرجان الدولي للواحات بتوزر، والتي تقام من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، مسبوقة بإقامة عدة فعاليات فكرية وعلمية ورياضية.
قال رئيس الجمعية ومدير المهرجان، نصر الدين الشابي، إن الدورة الجديدة تراهن على مواصلة الانفتاح على المشاركات العربية والأجنبية من دول قريبة ثقافياً، ليحافظ المهرجان بذلك على خصوصيته، حيث يعرف كرنفال الافتتاح مشاركة فرق فنية من ليبيا والجزائر ومصر وإيران، مع إمكانية مشاركة دول أخرى.
وأضاف الشابي أن المهرجان يسعى إلى كسب رهان الجدية وتنويع الفقرات والنجاح التنظيمي وتقديم فعاليات تسوق لـ«الجريد» ثقافياً وسياحياً عبر تطوير الفقرات وتجديدها بدعم من وزارتي السياحة والثقافة إلى جانب المجلس الجهوي لمحافظة توزر.
وتابع مدير المهرجان، قائلاً «يحافظ المهرجان على طابعه من خلال الفقرات التنشيطية والحفلات الموسيقية والكرنفالات الاحتفالية، لتنشيط المدينة بالفرق والفعاليات المختلفة لتكون وجهة لعدد كبير من الزوار، بالإضافة إلى سهرات فنية أهمها سهرة الفنان التونسي زياد غرسة.
وعلى غرار الدورات السابقة، تستضيف تورز شخصيات فكرية وثقافية بارزة، فضلاً عن تكريم مثقفين وأدباء. كما يقدم المهرجان فقرة افتتاحية في شكل عمل ملحمي بعنوان «نوبة الواحات: الامتداد الحضاري والعمق الإفريقي لبلاد الجريد»، ويجسد هذا العرض الملحمي حقبات من تاريخ المنطقة والحضارات المتعاقبة عليها، حسبما قال مخرج العمل محمد قعلول، مع الاهتمام بالحضارات التي تركت بصمتها من خلال العادات والتقاليد واللهجة المحلية والمصطلحات القديمة.
تُعتبر توزر التونسية الواقعة بالجنوب الغربي للبلاد، والتي تبعد عن العاصمة تونس بحوالي 450 كلم، هي الموطن الأصلي للشاعر الكبير أبو القاسم الشابي.