السبت 24 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«توزر».. كرنفال فني ثقافي في تونس

ملصق مهرجان «توزر»
23 ديسمبر 2022 17:41

ساسي جبيل (تونس)
كشفت جمعية مهرجان الواحات الدولي للسياحة والثقافة بمدينة توزر التونسية، عن برامج الدورة الـ 43 من المهرجان الدولي للواحات بتوزر، والتي تقام من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري، مسبوقة بإقامة عدة فعاليات فكرية وعلمية ورياضية.

قال رئيس الجمعية ومدير المهرجان، نصر الدين الشابي، إن الدورة الجديدة تراهن على مواصلة الانفتاح على المشاركات العربية والأجنبية من دول قريبة ثقافياً، ليحافظ المهرجان بذلك على خصوصيته، حيث يعرف كرنفال الافتتاح مشاركة فرق فنية من ليبيا والجزائر ومصر وإيران، مع إمكانية مشاركة دول أخرى.

وأضاف الشابي أن المهرجان يسعى إلى كسب رهان الجدية وتنويع الفقرات والنجاح التنظيمي وتقديم فعاليات تسوق لـ«الجريد» ثقافياً وسياحياً عبر تطوير الفقرات وتجديدها بدعم من وزارتي السياحة والثقافة إلى جانب المجلس الجهوي لمحافظة توزر.

وتابع مدير المهرجان، قائلاً «يحافظ المهرجان على طابعه من خلال الفقرات التنشيطية والحفلات الموسيقية والكرنفالات الاحتفالية، لتنشيط المدينة بالفرق والفعاليات المختلفة لتكون وجهة لعدد كبير من الزوار، بالإضافة إلى سهرات فنية أهمها سهرة الفنان التونسي زياد غرسة.

وعلى غرار الدورات السابقة، تستضيف تورز شخصيات فكرية وثقافية بارزة، فضلاً عن تكريم مثقفين وأدباء.
كما يقدم المهرجان فقرة افتتاحية في شكل عمل ملحمي بعنوان «نوبة الواحات: الامتداد الحضاري والعمق الإفريقي لبلاد الجريد»، ويجسد هذا العرض الملحمي حقبات من تاريخ المنطقة والحضارات المتعاقبة عليها، حسبما قال مخرج العمل محمد قعلول، مع الاهتمام بالحضارات التي تركت بصمتها من خلال العادات والتقاليد واللهجة المحلية والمصطلحات القديمة.

تُعتبر توزر التونسية الواقعة بالجنوب الغربي للبلاد، والتي تبعد عن العاصمة تونس بحوالي 450 كلم، هي الموطن الأصلي للشاعر الكبير أبو القاسم الشابي.

أخبار ذات صلة
إنقاذ 218 مهاجراً قبالة سواحل تونس
دعوات لتشكيل «حكومة سياسية» في تونس
مهرجان توزر
النخيل
تونس
آخر الأخبار
رجل إطفاء يحاول إخماد النيران في خيرسون
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن مقتل 8 في قصف على خيرسون
اليوم 17:26
رجل يزيل الثلوج المتراكمة عن سيارة في اليابان
عربي ودولي
13 قتيلاً وعشرات الإصابات جراء الثلوج في اليابان
اليوم 17:12
احتجاب نجم
دنيا
"مرصد الختم" يصوّر ظاهرة فلكية نادرة في سماء الإمارات
اليوم 17:03
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
الرياضي
«آسيوية» القوس والسهم تصل محطة الختام بـ«الغرفة الماطرة»
اليوم 16:30
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
الرياضي
ديوكوفيتش يتأهب بحماس لبطولة أستراليا المفتوحة من دبي
اليوم 16:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©