«الغاليريا» على جزيرة المارية يحتفي بالأجواء الشتوية
«الغاليريا» على جزيرة المارية يحتفي بالأجواء الشتوية
23 ديسمبر 2022 16:25
أبوظبي (الاتحاد) ضمن احتفالات العاصمة بالأجواء الشتوية، يواصل الغاليريا على جزيرة المارية، وجهة التسوق والطعام والحياة العصرية الأبرز في أبوظبي، احتفالية «مهرجان الشتاء» التي تتميز بباقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
يستهل الغاليريا جزيرة الماريه موسم الأعياد بفعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد في منطقة «سنترال كيتشنز»، وزيارة ركن سانتا كلوز، وكتابة الرسائل له يومياً من الساعة 10 صباحاً – 10 ليلاً حتى 29 ديسمبر.
وتتوفر في المناسبة فعالية السوق الاحتفالي «رايب ماركت» وقرية الشتاء عند منطقة البلازا الجنوبي، والتي تستضيف عدداً من عروض الأفلام التي تعكس بهجة موسم الأعياد، بالإضافة إلى عدد من العروض الترفيهية المسرحية المباشرة.
وتستضيف قرية الشتاء تجارب رائعة مستوحاة من موسم الشتاء مثل حديقة الثلج وحلبة التزلج على الثلج، كما ستستضيف عدداً من ورش العمل التي توفر العديد من الأنشطة الترفيهية العائلية.
ويمكن للضيوف زيارة السوق الاحتفالي «رايب ماركت» للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والعروض المميزة وحديقة حيوانات مصغرة للأطفال.
ويعتبر السوق الاحتفالي «رايب ماركت» منصة لدعم رواد الأعمال الشباب والترويج لأعمالهم ومنتجاتهم، حيث يقدم مجموعة واسعة من الاكسسوارات والمنتجات المحلية، ويستضيف عدداً من التجارب المميزة مثل محطات الطهي المباشرة، وأنشطة الحرف والفنون.