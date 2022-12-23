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جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!

جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
23 ديسمبر 2022 08:50

أعلنت جوجل خلال مؤتمرها السنوي الذي عقدته في الهند مؤخرا عن تطويرها لتقنية جديدة ستكون مفيدة لملايين الناس حول العالم.

وأشارت جوجل خلال المؤتمر إلى أن الخبراء لديها طوّروا تقنية جديدة ستساعد على قراءة الوصفات الطبية غير المقروءة والمكتوبة بخط اليد، الأمر الذي سيسهل على الصيادلة فهم محتوى هذه الوصفات، ويمكّن الناس العاديين أيضا من التعرّف على فحواها.

وأشارت جوجل إلى أن الميزة ستعمل مع تقنية Google Lens الموجودة في الهواتف الذكية، ومعها سيتمكن المستخدم من التقاط صورة للوصفة الطبية، أو معاينة صورة للوصفة من مكتبة الصور في جهازه، وبعدها ستظهر له أسماء الأدوية المذكورة في الوصفة أو التقرير الطبي.

وأوضح مطورو التقنية الجديدة أن تقنيتهم ستساهم في رقمنة الوصفات الطبية أو التقارير الطبية المكتوبة بخط اليد، ولكن الصيادلة أو الأطباء لا يجب أن يتخذوا قراراتهم بإعطاء الأدوية للمريض بناء على معطيات الميزة الجديدة قبل معاينة الوصفات بدقة أيضا.

وتبعا لجوجل فإن التقنية الجديدة ستكون قادرة على التعامل مع العديد من اللغات المستخدمة في الهند حاليا، كما ستتعامل مع الكثير من اللغات العالمية مستقبلا.

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المصدر: وكالات
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