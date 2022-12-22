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«ألما» الفضائي يستأنف نشاطه

«ألما» الفضائي يستأنف نشاطه
23 ديسمبر 2022 01:13

سانتياغو (أ ف ب) 

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استأنف تلسكوب «ألما» الفضائي الموجود في جبال الأنديس التشيلية، نشاطه بعد حوالي شهرين على تعرضه لهجوم إلكتروني أدّى إلى تعليق عمله الرامي إلى استكشاف الكون.
وقال مدير المشروع شون دوغرتي: إنّ استئناف عمل التلسكوب كان أولوية مطلقة بعد تعرضه للهجوم الإلكتروني.
وأوضح دوغرتي أن أنظمة المرصد الأساسية، كبرنامج التحكم في التلسكوب والمعلومات المحفوظة فيه ومعالج البيانات، اختُبرت مرات عدة قبل استئناف عمل التلسكوب. 
ويعد «ألما» أقوى تلسكوب في العالم لرصد الغاز الجزيئي والغبار، ويتولى دراسة تركيبة النجوم وأنظمة الكواكب والمجرات.

الفضاء
جبال الأنديس
تشيلي
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