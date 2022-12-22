الجناح الصيني في مهرجان الشيخ زايد.. إبهار وتنوع

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

الجناح الصيني في مهرجان الشيخ زايد، يُعد الأكبر من حيث عدد المشاركين، حيث يضم 55 محلاً تعرض العديد من المنتجات الصينية المميزة كالملابس الصينية التقليدية، والأحذية، والمنحوتات، والألعاب، والأقمشة، واللوحات الفنية، والمفروشات والأكسسوارات المنزلية الخشبية، والخزف الصيني وغيرها العديد، وتعد المنتجات الصينية المعروضة خليطاً بين المشغولات اليدوية، والأخرى المصنوعة بواسطة الآلات.

ويشهد الجناح الصيني حضوراً كبيراً من جانب الجمهور، نظراً لتصميمه المميز والجاذب، إضافة إلى التجول بين أركانه لشراء المنتجات الصينية المتنوعة، وتُعد الصين من أكثر الدول اهتماماً بالصناعات اليدوية في العديد من المنتجات، خاصة الملابس والحقائب النسائية والأحذية والأكسسوارات وغيرها، إضافة إلى المنتجات الغذائية والمشروبات.

أياد إماراتية

وقالت أبرار عمر السعدي مصممة الديكور الإماراتية والمسؤولة عن الجناح: يضم الجناح 55 محلاً متنوعاً تعرض العديد من المنتجات الصينية المتميزة، مشيرة إلى أن تصميم الجناح تم اختياره من بين عشرة تصميمات صممتها مع أخوتها، وعبّرت عن سعادتها بإعجاب الجمهور به كونه صمم بأياد إماراتية، وأكدت أبرار أنها تشرف مع أخواتها على أكثر من 200 محل في سبعة أجنحة بالمهرجان، لافتة إلى أن جناح الصين بخلاف كونه الأكبر من بين الأجنحة، فإنه يضم منتجات يقبل عليها الزوار ويسعون إلى شرائها مثل الملابس والعطور والأكسسوارات والمفروشات وغيرها، وأشارت إلى أن عدداً كبيراً من العارضين لم تسنح لهم الفرصة للمشاركة نظراً للإقبال الكبير على المهرجان، وأكدت السعدي مهارة الحرفي الصيني، والتي تظهر في جودة ودقة وتنوع القطع المعروضة، لترضي كافة الأذواق، وتناسب مختلف الأعمار والفئات.

الشاي أنواع وأشكال

ويعتبر الشاي بمختلف أنواعه وأشكاله من أبرز المنتجات المعروضة في الجناح الصيني، كونه من الطقوس الصينية الممتدة لمئات السنين، وشهرته منذ القدم، وله أساليب تقديم خاصة تختلف عن الأساليب المعتادة بالنسبة لتقديم الشاي الياباني، لكنهما يجتمعان في مذاقه وكثرة الإقبال عليه، ومن بين المعروض في المهرجان من الشاي: الأسود والأبيض والأخضر والأبيض والأصفر والداكن، وشاي وولونغ وشاي بوآر، كما توجد أنواع أخرى بنكهات غير تقليدية، كأنواع الشاي العطري الذي يعد خليطاً بين الشاي والزهور، ويُصنع في الأغلب من الشاي الأخضر، أو شاي وولونغ، ويتم اختيار هذه الخلطة جيداً، ثم تنقى ويتم حفظها لفترة حتى تمتزج الرائحة بالشاي.

ومن أشهر أنواع الشاي الأخضر الصيني النادر لقلة إنتاجه هو شاي لونغجينغ، أو شاي بئر التنين، كما يوجد الشاي الأحمر الذي يتميز بلون يشبه العنبر بفعل التخمر.

ثراء المكان

قالت ليلى عبد الله السريحي، (زائرة) «أعجبني الجناح الصيني بمعروضاته المتنوعة التي تشمل العديد من المنتجات التي أحب شراءها كالشاي وغيره، وأكدت أن مهرجان الشيخ زايد يتميز بأنه ملتقى لكل الثقافات والحضارات العربية والعالمية، وأن هذا التجمع الكبير والثري يحدث نوعاً من السعادة التي لا يمكن التعبير عنها، إضافة إلى التعرف على ثقافات وعادات وتقاليد دول في مكان واحد خلال ساعات.

احتياجات الأسرة

أشارت عائشة إبراهيم، إحدى الزائرات، إلى أنها تأتي مع أطفالها كل فترة، وأنهم دائمو الإقبال على الجناح الصيني نظراً لمساحته التي تضم عدداً كبيراً من المحلات والمعروضات المتنوعة التي تلبي احتياجات الأسرة.