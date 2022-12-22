«شيبا».. فجر الألعاب الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عمران، إدريس، وهارون راشد المنصوري، إخوة إماراتيون يبدعون في صناعة الألعاب الإلكترونية، اتحدوا لتأسيس شركة Kashkool Games، في مركز أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية – «المنطقة الإبداعية ياس». وتأتي Sheba: A New Dawn - «شيبا: فجر جديد» لتكون باكورة ألعابهم التي من المقرر إطلاقها على أجهزة «سوني بلاي ستيشن» و«إكس بوكس» مطلع العام 2023. وكان الإخوة، انتهوا من تنفيذ 80% من «شيبا: فجر جديد»، ونفذوا المرحلة الأولى من اللعبة كتجربة، وأعلنوا عنها في معرض «طوكيو للألعاب الإلكترونية 2022».

Hollow knight، وOri and the blind forest، لعبتان عالميتان واسعتا الانتشار، ولعبة «شيبا» لا تقل عنهما أهمية في مستوى التنفيذ وتصميم الشخصيات، لاسيما مع الاستعانة بخبرات بارزة في عالم البرمجة للوصول إلى هذه الاحترافية التقنية والفنية.

وفي حديثه لـ «الاتحاد» أوضح عمران المنصوري، تخصص هندسة كهروميكانيكية في كلية التقنية العليا، أن الهدف من تأسيس «كشكول»، هو ابتكار ألعاب ملهمة بأيادٍ إماراتية، بهدف التأسيس لفجر جديد لصناعة الألعاب الإلكترونية المحلية وتنفيذها بمستوى عالمي.

وقال: تم إنجاز مراحل كثيرة من اللعبة على مدى 4 سنوات، وأعرب عن فخره بالمشاركة والإعلان عن اللعبة في معرض «طوكيو للألعاب الإلكترونية»، حيث لاحظ إقبالاً من مختلف الجنسيات على تجربة اللعبة، لافتاً إلى أن هذه المشاركة أسهمت في تبادل الخبرات والثقافات في عالم تطوير الألعاب.

كفاءات إماراتية

وأكد إدريس، تخصص هندسة كهربائية في كندا، أنه وأخويه يسعون من خلال «كشكول» إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية، وصناعة ألعاب إلكترونية محلية تصل إلى العالمية، لتعزيز مكانة الدولة في هذا المجال. وقال: تمزج لعبتنا بين الأكشن والغموض، والبحث عن أدوات تؤهل اللاعب للوصول إلى مراحل جديدة واكتشاف عوالم مختلفة، منوهاً بأن اسم اللعبة «شيبا»، يشير إلى المملكة العربية القديمة سبأ، حيث تم استخدام حضارتها في اللعبة، من خلال قصة خيالية.

عالم البرمجة

وذكر هارون، تخصص علوم الحاسوب في جامعة خليفة وماجستير في إدارة الأعمال، أنه وأخويه كانوا منذ الصغر من عشاق ألعاب الفيديو، وكانوا يتواصلون مع محترفي الألعاب للتعرف إلى ثقافات مختلفة وإلى تطوير الألعاب، حيث اكتسبوا خبرات عدة في عالم البرمجة.

حلم الاحتراف

ذكر عمران المنصوري أنه اتفق مع أخويه على تخصيص جزء من راتبهم الوظيفي لاستكمال شغفهم في احتراف الألعاب وتنفيذها، إذ تعلموا البرمجة عبر الإنترنت، بهدف تحقيق حلمهم بتأسيس «كشكول» التي انطلقت عام 2016.

دعم فني

أوضح إدريس المنصوري أنه وأخواه حصلوا على الدعم الفني عبر مركز «أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، والتواصل مع شركات عالمية في صناعة الألعاب وتطويرها، مثل «يونيتي» التي ساعدتهم بدخول دورات، أهّلتهم لتنفيذ ألعاب بأعلى المستويات، وأسهمت في توفير بيئة ملهمة حفزتهم على الابتكار لمواصلة النمو والازدهار.