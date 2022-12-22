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شوق ميرزا.. «سفيرة المستقبل»

شوق ميرزا
23 ديسمبر 2022 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

شخصية ملهمة طموحة، مدربة دولية معتمدة في تطوير الذات، تبحث عن التفوق في حياتها، وتسعى لأن تكون ضمن الطلبة المتميزين. إنها شوق ميرزا سفيرة علم البيانات في بريطانيا وفي تشاد لعام 2022، وبالمملكة العربية السعودية لعام2021، وصانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. شاركت في العديد من المسابقات والبرامج، ونالت جوائز عدة منها جائزة «الواعظ الصغير»، جائزة «المدرب الناشئ»، وجائزة «زايد للاستدامة»، ولها مشاركة مميزة في برنامج «استعد لمسار الدبلوماسية» 2020.
شاركت شوق في الكثير من الأنشطة والمبادرات المجتمعية، وتعمل في دراسة البحوث العلمية.

وقالت: عززت ثقتي بنفسي واكتسبت الخبرات في مختلف النواحي العلمية والشخصية والمجتمعية، وبفضل دعم وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تم ترشيحي في برنامج «سفراء المستقبل»، وكانت تجربتي في هذا البرنامج مميزة، حيث اكتسبت الكثير من المهارات والخبرات وكنت ما زلت على مقاعد الدراسة كطالبة في المرحلة الثانوية.

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جامعة UCL
وأضافت: خلال المشاركة في برنامج علم البيانات في بريطانيا، التحقت بدورة تدريبية للدراسة في جامعة UCL، مع مجموعة من طلاب النخبة لدراسة العلوم الحسابية، وخلال ذلك اكتسبت العديد من المهارات والمعلومات التي تتعلق بالعلوم الحسابية وتعد أكثر تطوراً في هذه الجامعة، التي تضم عدداً من الأساتذة المتميزين وأصحاب الخبرات العلمية.

شاركت شوق كعضو في «رواد المستقبل» بإشراف عدد من الأساتذة، حيث ضم الفريق مجموعة من الطلبة لدراسة التحديات المستقبلية محلياً وعالمياً. وقالت: من خلال الفريق نبتكر ونطور ونضع الحلول للمشكلات والتحديات التي نواجهها عن طريق الذكاء الاصطناعي، ونبدع أفكاراً للمستقبل. وهي فخورة لكونها واحدة من الطلبة الذين شاركوا في الدورات التدريبية تحت شعار «سفراؤنا من الإمارات إلى العالم»، حيث تعد هذه التجربة مختلفة ومفيدة.

«رحلة شين»
شاركت شوق ميرزا في تجربة مختلفة خلال «إكسبو 2020 دبي» في «جناح الشباب»، وقدمت في «رحلة شين» تجربتها المتميزة في التحصيل الدراسي واختيارها ضمن رواد المستقبل، التجربة التي علمتها الكثير وصقلت شخصيتها.

سفراء المستقبل
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