محمد حماقي لـ«الاتحاد»: حفلاتي في الإمارات وقعها مختلف

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الفنان محمد حماقي في حواره مع «الاتحاد»، أن ثمة مشاعر قوية تربطه بدولة الإمارات، ليس فقط على صعيد إقامة الحفلات وتصوير الأغنيات على طريقة الفيديو كليب، وإنما من الناحية الشخصية. فهو يزورها بين فترة وأخرى، ويشعر براحة كبيرة حينما يقضي إجازته فيها، خصوصاً مع الاستقبال الحافل وتنقله بين أبرز معالمها السياحية الساحرة، ووجهاتها الترفيهية المختلفة، مشيداً في الوقت نفسه بجمهور الإمارات المتذوق للفن، والذي يتفاعل معه بشكل كبير ويمنح حفلاته وقعاً مختلفاً، لاسيما مع تنوع الثقافات التي تعيش على أرض الإمارات.

حفلان متتاليان

أعرب حماقي عن سعادته البالغة لإحياء حفلين متتاليين في الإمارات مع نهاية عام 2022، الأول كان خلال افتتاح مهرجان «دبي للتسوق»، في دورته الـ28، على مسرح «كوكاكولا أرينا»، والثاني أحياه ضمن حفلات مهرجان «أم الإمارات» في دورته السادسة على كورنيش أبوظبي. وقال: مع نهاية 2022، أحييت اثنتين من أروع الحفلات التي قدمتها خلال العام، مع جمهور أبوظبي ودبي، حيث قمت بتجهيز باقة مختلفة من الأغنيات، لكي تناسب كلماتها معاني الفرح، إلى جانب مجموعة من أغنياتي الشهيرة التي نالت رواجاً عربياً كبيراً.

نشاط فني

ولفت حماقي إلى أنه عاش هذا العام حالة من النشاط الفني، حيث أحيا عدداً من الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء الو طن العربي، منها: السعودية وقطر والإمارات، مشيراً إلى أنه سيحيي حفل ليلة رأس السنة في الأردن.

مجال التمثيل

وعما يقال عن إمكانية خوضه مجال التمثيل، قال: أفكر بجدية في خوض التجربة، خصوصاً أنه عُرض عليّ الكثير من المشاريع السينمائية، بعدما قدمت أكثر من عمل غنائي مصوَّر على طريقة الفيديو كليب، وظهرت بمشاهد تمثيلية درامية. ومازلت أنتظر العمل المناسب سواء في السينما أو التلفزيون، والذي يظهرني بالشكل المناسب، عبر دور غير تقليدي يدفعني ويحمسني للقيام به. أما بالنسبة للمسرح فهو فكرة مستبعدة، خصوصاً أنه صعب بالنسبة للفنان أن يلتزم بعمل مسرحي يومي، لاسيما مع ظروف عمله في إحياء الحفلات والمهرجانات وتصوير الأغنيات.

أجواء خلابة

محمد حماقي الذي حصد خلال مسيرته جوائز عالمية، بينها جائزة «أم تي في» كأفضل مطرب في الشرق الأوسط، و«الباما» العالمية، وأفضل مغنٍ في الشرق الأوسط من «إي أم آي»، أعرب عن سعادته بلقاء جمهور أبوظبي في مهرجان «أم الإمارات» الذي يعتبره من أهم المهرجانات التي تجمع العائلات في مكان واحد، للاستمتاع بالأجواء الشتوية الخلابة وسط فعاليات ترفيهية فنية متميزة ومبهجة. واعتبر أنه كان محظوظاً باختياره ليكون من بين الفنانين المشاركين في برنامج «ساحة العروض»، الذي استضاف على مسرحه منذ انطلاقته، نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ألبوم جديد

ذكر حماقي أنه يحضر حالياً لأغنيات ألبومه الجديد، الذي سيطرحه في صيف 2023، منوهاً إلى أن تجهيز الألبوم يتطلب منه فترة طويلة لاختيار ما يناسبه ويرضي جمهوره، لاسيما أن لديه خطة معروفة في طرح الألبومات، حيث ينفذ أغنيات كثيرة في الألبوم، ويختار من بينها الأفضل.