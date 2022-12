Avatar 2.. «ملحمة انتقام»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد مرور 13 عاماً على النجاح الساحق لفيلم «أفاتار» الذي عُرض عام 2009، قرر المخرج والمؤلف جيمس كاميرون تنفيذ جزء ثانٍ منه، بعنوان Avatar: The Way of Water - «أفاتار: طريق الماء»، بميزانية وصلت إلى 400 مليون دولار. وقدم من خلاله ملحمة درامية إنسانية مليئة بمشاهد الأكشن، منسوجة في بيئة خيالية تسحر المشاهدين لأكثر من 3 ساعات.

الفيلم يُعرض في صالات السينما المحلية، ويشارك في بطولته، زوي سالدانا، ميشيل يوه، كيت وينسلت، سام ورثينجتون، سيجورني ويفر وأونا تشابلن. ويستعرض ملحمة غزو جديدة من البشر على القمر الفريد «باندورا»، بعد تنفيذ خطة محكمة في الجزء الأول لغزو قمر تعيش عليه كائنات زرقاء البشرة تدعى «نافي» تتمتع بحب جارف لكوكبها وطبيعته المدهشة، إذ يحتوي على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية. وقد استطاعت هذه الكائنات الدفاع عن كوكبها وحمايته من الدمار بقيادة «جاك سالي» الذي لعب دوره سام ورثينجتون، و«نيتيري» التي جسدتها زوي سالدانا.

ثلاثي الأبعاد

نُفذ الفيلم بتنقية ثلاثية الأبعاد، ونجح جيمس كاميرون بتقديم قصة مختلفة، من حيث المضمون ومكان الحدث، حيث تبدأ المشاهد الأولى باستعراض حياة هادئة يعيشها سكان «نافي» على كوكبهم «باندورا»، وبكيفية تكوين «جايك سالي» و«نيتيري» أسرة، بصفتهما الزعيمين الجديدين لقبيلة «أوماتيكايا» في الغابة. وتتألف الأسرة من 3 أطفال بيولوجيين وطفلين بالتبني، حيث يقضي «جايك» معظم أوقاته مع أطفاله في تعليمهم وحمايتهم.

عودة جديدة

«مايلز كواريتش» الذي لعب دوره ستيفين لانغ، كان قائداً لحملة الغزو على «باندورا» في الجزء الأول، والتي انتهت بقتله على يد «نيتيري». ويعود في الجزء الجديد، بفضل حصوله على جسد «نافي» خاص به، ويتم تحويل فريقه إلى أجساد «نافي»، للعودة إلى «باندورا» والانتقام من «جايك» و«نيتيري» وأطفالهما.

مشاهد مؤثرة

قرر «جايك» الابتعاد عن هذه الحرب لحماية أسرته، وضمن مشاهد عاطفية مؤثرة، يترك قبيلته في الغابة، ويتجه نحو قبيلة Metkayina التي تتخذ من البحر والمحيطات الملاذ الآمن والنظام البيئي النابض بالحياة، ويطلب من قائد القبيلة الحماية.

مضمون مختلف

يأتي جيمس بالمضمون المختلف وبمكان جديد يتعلق بمحيطات «باندورا»، مع توسع اللغة المرئية الرائعة تحت الماء، حيث الكائنات البحرية الغريبة مختلفة الألوان، والشعاب المرجانية الزاهية، ويقرر قائد Metkayina توفير الحماية لأسرة «جايك» و«نيتيري» وتعليمها أسلوب الحياة في البحر، ضمن مشاهد بصرية خلابة ممزوجة بمؤثرات صوتية، نفِّذت بأحدث تقنيات التصوير العالمية.

معارك ضارية

مع تسلسل الأحداث، استطاع «مايلز كواريتش» الوصول إلى «جايك» وأسرته في البيئة البحرية لقبيلة Metkayina، وعلى الرغم من هروب «جايك» سابقاً من قبيلته في الغابة خوفاً على عائلته، يواجه هذا التحدي، ويدخل مع زوجته «نيتيري» وأبنائهما في معارك ضارية للبقاء على قيد الحياة.