ماذا فعل جاكي شان بعد «ساعة الذروة»؟

أبوظبي (الاتحاد)

لم يستمتع النجم الصيني جاكي شان (68 عاماً) بتجربته في الجزء الأول من فيلم «ساعة الذروة» لدرجة أنه أراد مغادرة هوليوود وعدم الرجوع للتمثيل فيها. وحقق الفيلم، الذي شارك في بطولته مع النجم الأميركي الكوميدي كريس تاكر، وأخرجه بريت راتنر، نجاحاً كبيراً في الولايات المتحدة بإيرادات وصلت إلى 347 مليون دولار.

وحسب موقع The Things، حقق الفيلم 12 مليون دولار في آسيا، ما اعتبره جاكي إخفاقاً كبيراً، لدرجة أنه أراد الرجوع للسينما الآسيوية، ولكنه فوجئ باتصال من مدير أعماله يخبره بالنجاح الساحق الذي يحققه الفيلم، ويطلب منه العودة لعمل الجزء الثاني.

وبالرغم من الأنباء عن وجود سيناريو لجزء رابع للفيلم، إلا أن فريق جاكي شان نفى الأمر.