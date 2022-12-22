الجمعة 23 ديسمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
حمدان بن زايد: هدفنا تحفيز قطاعي السياحة والترفيه
الإمارات تدعو إلى عدم تسييس الملف الإنساني في سوريا
«البلديات والنقل» تطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»
بوتين يتوعد بتحطيم «الباتريوت» في أوكرانيا
الإمارات: محاربة الإرهاب مطلب شرعي وإنساني
دعوات لتشكيل «حكومة سياسية» في تونس
دبي تحتفظ بصدارة مؤشر «القوة العالمية للمدن 2022»
روسيا تحذر اليابان من «العسكرة الجامحة»
«دبي للمستقبل»: 4 مجالات رئيسة لنجاح الحكومات في عالم الميتافيرس
لبنان.. تحديد المشتبه بهم في مقتل عنصر من «اليونيفيل»
عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة مهير علي الكتبي
اليمن يدعو للتعامل مع أزمته بـ«منظور جديد»
وزارة التغير المناخي والبيئة لـ«الاتحاد»: مشروع تنظيمي لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد
مبارك الفاضل المهدي لـ«الاتحاد»: نسعى للانضمام إلى «الاتفاق الإطاري» تغليباً لمصلحة السودان
راشد المعلا يعزي في وفاة ماجد بن يوسف ومنى بن عمير
دعم إماراتي لجهود تحقيق الاستقرار في ميانمار
«الإمارات الصحية»: ملتزمون بتطوير بيئة الأعمال المؤسسية
الجيش العراقي يعزز قواته في ديالى وكركوك وصلاح الدين
«الأرصاد» يعرض تجربة الإمارات في أبحاث الاستمطار
ميقاتي: لبنان على مفترق طرق إما النهوض أو التدهور
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
توقف نشاط مسبار «إنسايت» على سطح المريخ
المسبار «إنسايت» على سطح المريخ
22 ديسمبر 2022 17:38
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أنها فقدت الاتصال بمسبارها «إنسايت» الموجود على سطح المريخ، بعد أربع سنوات أمضاها في استكشاف الكوكب الأحمر.
كانت نهاية هذه المهمة مُتوقعة، إذ إنّ الطاقة المتبقية للمسبار أصبحت قليلة بسبب الغبار المريخي المتراكم على ألواحه الشمسية، وهو ما كانت تتوقّعه ناسا منذ البداية.
وقال توماس زوربوكن المدير المساعد في ناسا، في بيان، إنّ «وداع مركبة فضائية ينطوي دائماً على حزن، إلا أنّ النتائج العلمية المذهلة لمسبار إنسايت مدعاة للابتهاج».
وسجّل «إنسايت»، الذي جُهّز بمقياس زلازل فائق الحساسية، أكثر من 1300 «هزة على المريخ»، بعضها ناجم عن سقوط نيازك. وقبل عام، سقط نيزك كان قوياً لدرجة أنّه تسبب في تناثر كتل جليدية على سطح المريخ.
وتلقت ناسا آخر إشعار من «إنسايت» في 15 ديسمبر الجاري. ومذاك، حاولت الوكالة الأميركية إعادة الاتصال به مرتين لكن من دون جدوى، ما دفع الفرق إلى الاستنتاج بأنّ بطاريات المسبار فرغت.
صورة التقطها مسبار «إنسايت» من سطح المريخ
وأوضحت ناسا، في بيان، أنها مستمرة في محاولة التقاط أي إشعار، إلا أنّ هذا الاحتمال «غير مرجّح».
وبفضل تحليل الموجات الزلزالية، التي تعبر الكوكب، أتاحت المهمة معرفة معلومات إضافية عن الطبقات الداخلية للمريخ.
وتمكّن العلماء مثلاً من التأكّد من أنّ نواة المريخ سائلة، ومن تحديد سماكة قشرة المريخ التي تبيّن أنها أقل كثافة مما كان يُعتقد.
وكانت المهمة قد مُددت نتيجة عملية تنظيف دقيقة للألواح الشمسية.
وأُنزل مسبار «إنسايت» على سطح المريخ في نوفمبر 2018، وكان يُشغل بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا.
إلا أنّ المهمة فشلت في تحقيق أحد أهدافها الذي يتمثل في غرس أداة على عمق بضعة أمتار تحت سطح المريخ لقياس درجة حرارة هذا الكوكب، لكنّ تركيبة التربة في موقع الهبوط حالت دون غرس الأداة كما كانت مُتوقعاً.
وبعدما جرى تثبيتها على عمق نحو 40 سنتيمتراً، تمكّنت الأداة من توفير «بيانات قيّمة عن الخصائص الفيزيائية والحرارية لتربة المريخ»، على ما أكدت ناسا.
أخبار ذات صلة
ناسا: "إنسايت" إلى التقاعد.. بعد 4 سنوات على المريخ
اسم النيادي على شعار مهمة «الرواد العرب»
المصدر: آ ف ب
مسبار
مسبار إنسايت
المريخ
ناسا
الأكثر قراءة
عربي ودولي
البشير يعلن تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989 بالسودان
21 ديسمبر 2022
عربي ودولي
الأردن.. مقتل 3 رجال أمن بمداهمة خلية إرهابية
20 ديسمبر 2022
الرياضي
عبدالله بن زايد: شكراً قطر
18 ديسمبر 2022
آخر الأخبار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 09:24
عربي ودولي
السلطات المغربية تسيطر على حريق بمنشأة للغاز.. ولا إصابات
اليوم 09:18
عربي ودولي
"الشيوخ الأميركي" يقر قانون الميزانية بقيمة 1.7 ترليون دولار
اليوم 08:58
دنيا
جوجل تطلق تقنية قد تنقذ حياة الملايين!
اليوم 08:50
دنيا
أسرار تجعلك نشيطاً عند الاستيقاظ
اليوم 08:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©