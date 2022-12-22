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تيك توك تحتفل بأكثر المبدعين إلهاماً

تيك توك تحتفل بأكثر المبدعين إلهاماً والمجتمعات الأكثر شعبية
22 ديسمبر 2022 15:57

اختتمت تيك توك عام 2022 بالاحتفال بالمجتمع والإبداع والتعبير عن الذات مع حفلة ForYouParty التي ضمّت فعالية غامرةً أُقيمت في مدينة دبي للاستوديوهات إضافةً إلى نشاطات على التطبيق.

جمعت الفعالية ما بين العالمين الحقيقي والافتراضي في تجربة تيك توك فعلية حيث تمّ الاحتفال بالمبدعين الأكثر إلهاماً مع جائزة أفضل مبدع على تيك توك وأشهر المجتمعات على تيك توك.

تمّ اصطحاب الضيوف الذين حضروا الحفل في رحلة عبر أبرز المجتمعات على المنصّة والحركات الثقافية من خلال العوالم التفاعلية. تيك توك تحتفل بأكثر المبدعين إلهاماً والمجتمعات الأكثر شعبية


  • وقد أحيا  الحفل تاليا لحود وعبدالله محمّد الشامسي وعلي لوكا ولونر Llunr ولميس،إضافةً إلى عرضٍ آسرٍ لخالد المحارب.

 

وصرّح من جانبه طارق عبد الله، المدير العام الإقليمي في تيك توك الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا قائلاً: "نحن فخورون جداً للاحتفال بمجتمعنا الذي كان هو القوة الدافعة وراء بعض الاتجاهات المثيرة خلال عام 2022. من مشاركة الأفكار المبتكرة إلى تحويل شغفهم إلى مهنٍ ناجحة، أظهر أعضاء مجتمعنا مستويات مدهشة من المرونة والإبداع."

وأضاف طارق العبد الله قائلاً: "لقد كان من الملهم أن نشاهد كيف مكّنت تيك توك الجميع من التلاقي واختبار الفرح والتواصل والشعور بالانتماء. كما ويشرّفنا أن نكون جزءاً من هذ الرحلة ونتطلّع إلى رؤية ما يخبّئه المستقبل لمجتمعنا."

وتتواصل احتفالات نهاية السنة على تيك توك حيث دُعيَ المستخدمون إلى رؤية أبرز ما ميّز عام 2022 من خلال اختتام لحظاتهم المفضلة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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