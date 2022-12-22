وفاة صاحب الطبق الشعبي الأشهر في بريطانيا

دجاج تيكا ماسالا يعد الطبق المفضل بالكاري في بريطانيا
22 ديسمبر 2022 12:10
توفي عن عمر ناهز 77 عاماً، الشيف الاسكتلندي أحمد أسلام علي الذي كان يؤكد أنّه مبتكر طبق دجاج تيكا ماسالا، على ما ذكرت صفحة مطعمه "غلاسغو" عبر فيسبوك.
وأصبح دجاج تيكا ماسالا من الأطباق التقليدية التي تقدمها مطاعم جنوب آسيا في مختلف أنحاء العالم.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن مطعم "شيش محل" في غلاسكو، أعلن وفاة علي أحمد أسلم، الإثنين، بمنشور جاء فيه: "توفي السيد علي.. نشعر بالحزن جميعاً لرحيله".
ولد علي أحمد أسلم في باكستان وانتقل مع عائلته إلى غلاسكو عندما كان صبيا صغيرا قبل افتتاح مطعم "شيش محل" في عام 1964.
وبدأ تقديم هذا الطبق بالكاري والتوابل، في سبعينات القرن الفائت في مطعم "شيش محل"، قبل أن يصبح أحد أكثر الأطباق تناولاً في المملكة المتحدة.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس العام 2009، قال أحمد أسلام علي المتحدر من بنجاب الباكستانية "ابتُكر طبق دجاج تيكا ماسالا في مطعمنا. كنّا نقدّم طبق دجاج تيكا (دجاج متبل مشوي) لكن في أحد المرات أبدى زبون رغبته في إضافة الصلصة إلى هذا الطبق، ومنذ ذاك أصبحنا نحضّره مع صلصة مؤلفة من الزبادي والكريما والتوابل".
وأكد ابن شقيقه أندليب أحمد أنّ "المطعم كان محور حياة" الشيف الاسكتلندي، فكان يتناول الغداء فيه يومياً. ومع أنّ إثبات منشأ الطبق صعب، إلا أنّ النائب المحلي الاسكتلندي محمد سروار باشر خطوات ترمي إلى تصنيف دجاج تيكا ماسالا ضمن الأطباق المحلية.
وفي 2001، أشار وزير الخارجية البريطاني آنذاك روبن كوك إلى أنّ دجاج تيكا ماسالا هو "طبق وطني بريطاني بامتياز" و"مثال ممتاز على الطريقة التي تتلقى فيها بريطانيا العظمى التأثيرات الخارجية وتتأقلم معها".