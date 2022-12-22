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5 أخطاء شائعة تجنبها عند تناول الفاكهة

5 أخطاء شائعة تجنبها عند تناول الفاكهة
22 ديسمبر 2022 11:47

تناول الفواكه بانتظام ضروري لتزويد الجسم بلعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها.

إلا أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون عند تناول الفواكه تحرمهم من فوائدها الغذائية، أو تسبب لهم مشاكل صحية غير مرغوبة.

حذر خبراء من شرب الماء بعد تناول الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل: البرتقال، والبطيخ، والخيار، والشمام، والفراولة، إذ يغير توازن درجة الحموضة في المعدة.وفق موقع عكاظ

 يُفضل تناول الفاكهة كوجبة خفيفة سريعة لأنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي، لكن دون ارتكاب أخطاء خلال تناولها، وحددت قائمة بالأخطاء الشائعة التي نرتكبها أثناء تناول الفاكهة والتي يجب تجنبها في المستقبل:

 وفيما يلي أهم هذه الأخطاء:

تناولها مع طعام ثقيل على المعدة 

تناول الفاكهة في الليل

شرب الماء على الفور

عدم استهلاك قشر الفواكه

تناولها دون غسلها جيداً

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المصدر: وكالات
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