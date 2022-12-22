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ناسا: "إنسايت" إلى التقاعد.. بعد 4 سنوات على المريخ

مركبة إنسايت التابعة لناسا
22 ديسمبر 2022 08:14

بعد أكثر من أربع سنوات على سطح كوكب المريخ، انتهت مهمة مركبة الفضاء "إنسايت" التابعة لوكالة ناسا 
بعد نفاد الطاقة بها، حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية الأربعاء.

وقالت ناسا إن مراقبي المهمة لم يتمكنوا من الاتصال بمركبة الهبوط "مما دفعهم إلى استنتاج أن بطاريات المركبة الفضائية التي تعمل بالطاقة الشمسية قد نفدت.

وأضافت الوكالة أنها ستواصل الاستماع إلى إشارة، على الرغم من أن المزيد من الاتصالات يعتبر أمرا غير مرجح. وكانت آخر مرة تواصلت فيها "إنسايت" مع الأرض في 15 ديسمبر.

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق إن فريق إنسايت يتوقع أن تكون مركبة الهبوط "غير صالحة للعمل" بحلول ديسمبر لأن ألواحها الشمسية تنتج طاقة أقل بشكل متزايد مع استمرار تراكم الغبار عليها.

ووصلت إنسايت إلى المريخ في نوفمبر 2018 لدراسة الموجات الزلزالية، التي تساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية تشكل الكواكب. 

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المصدر: د ب أ
المريخ
الفضاء
ناسا
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