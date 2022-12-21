صاروخ «فيجا-سي» ينحرف عن مساره

باريس (د ب أ)

انتهت المهمة التجارية الأولى لصاروخ الفضاء الأوروبي الجديد «فيجا-سي» بالفشل، بعد وقت قصير من إطلاقه من جيانا الفرنسية في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وقال ستيفان إسرائيل، رئيس مجموعة «آريان سبيس»، مزودة خدمة الإطلاق التجاري، إن الصاروخ انحرف عن مساره بعد دقائق قليلة من انطلاقه. وأضاف: «لسوء الحظ، يمكننا القول إن المهمة قد فشلت».

من ناحية أخرى، قالت الشركة إن هناك مشكلة في محرك الصاروخ «زيفيرو 40» الذي يعمل بالوقود الصلب. وقال إسرائيل إنه يتم حالياً تحليل البيانات لتسليط الضوء على الطبيعة الدقيقة للفشل.