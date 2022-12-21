صحراء الإمارات.. خيار مثالي لتصوير الأفلام العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بفضل ما تتميَّز به صحراء دولة الإمارات من كثبان رملية ساحرة، ووجهة شتوية مفضلة، شكَّلت خياراً رئيساً لتصوير الأفلام السينمائية، لأهم المخرجين والمنتجين العالميين، وأصبحت صحراء ليوا والوثبة والعين ودبي بطلة أحداث الأفلام العالمية، سواء الهوليوودية أو البوليوودية، حيث مثلت صحراء الإمارات المشاهد الرئيسة لأحداث أبرز الأفلام.

جرى تصوير المغامرة الملحمية «كثيب» (Dune)، في صحراء ليوا على مدار 11 يوماً بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية، واستفاد العمل من الاسترداد النقدي على تكلفة الإنتاج الذي تقدمه لجنة أبوظبي للأفلام، بينما وفّرت «إبيك فيلمز» خدمات الإنتاج، إلى جانب دعم عدد من شركاء الإنتاج في دولة الإمارات، أبرزها «twofour54».

مدينة ساحرة

(Dune) الحائز جائزة الأوسكار، ولعب بطولته تيموثي شالامي وريبيكا فيرغسون، من المقرر أن يعود طاقم عمله إلى أبوظبي، لتصوير جزئه الثاني على مدار شهر تقريباً، وستكون صحراء ليوا الموقع المثالي لتصوير الكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في رائعة المخرج دينيس فيلنوف، المقتبسة عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت.وقال المخرج دينيس فيلنوف: نحن متحمسون للعودة إلى أبوظبي، تلك المدينة الساحرة بكثبانها الرملية وصحرائها الآسرة بكل تفاصيلها، لتصوير الجزء الثاني من فيلم «ديون»، فهي توفر موقعاً مثالياً لتصوير أحداث الكوكب الرملي «أراكيس».

طبيعة آسرة

فيما قال هانز فرايكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: حين زار دينيس فيلنوف أبوظبي للمرة الأولى بحثاً عن موقع تصوير مناسب لكوكب «أراكيس» في فيلمه الشهير، ذُهل بروعة المناظر الطبيعية الصحراوية الآسرة في الإمارة، فكانت بدون منازع الاختيار المثالي لتصوير الأحداث الرئيسة للفيلم، واليوم، نتطلع قدماً إلى عودة فريق العمل للإضاءة مجدداً على روعة صحراء ليوا وجمالها الآخاذ.

«غريبو الأطوار»

«The Misfits» «غريبو الأطوار»، الفيلم العالمي الذي تولت إنتاجه «فيلم جيت» الإماراتية، بالتعاون مع «باراماونت بيكتشرز» العالمية و«ذا أفنيوز» من مجموعة «هايلاند للأفلام» الأميركية، تم تصويره في الإمارات، في كل من صحراء دبي والعين، إلى جانب مدينة «مصدر» وجزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي ومتحف اللوفر، ومناطق أخرى في دبي، ولعب بطولته الممثل الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان - المعروف بأدواره السابقة الشهيرة لسلسلة «جيمس بوند»، وشارك فيه نخبة من النجوم العالميين أبزرهم: تيم روث ونيك كانون وجيمي تشونغ وهيرميون كورفيلد، والتايلاندي مايك أنجيلو، إلى جانب الإماراتي منصور الفيلي والسوري سامر المصري والفلسطيني رامي جابر، وهو من كتابة الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.

وحول تصوير الفيلم في الإمارات قال منصور الظاهري الرئيس التنفيذي لـ«فيلم جيت»: هدفنا أن نبرز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج، إلى جانب إبراز المواقع الخلابة التي لم تستهلك سينمائياً في عمليات التصوير.

موقع مثالي

تم إنتاج وتصوير أفلام عالمية أخرى اتخذ صناعها من صحراء الإمارات موقعاً مثالياً ورئيساً لتصوير أغلب مشاهدها، ومنها: «Underground 6» بطولة رايان رينولدز وميلاني لوران، وإخراج مايكل بي، و«Star Wars: The Force Awakens» بطولة هاريسون فورد وديزي ريدلي، وإخراج جاي جاي أبرامز، و«ديشوم» بطولة جون أبراهام، وفارون داوان، وجاكلين فرنانديز، وإخراج روهيت داوان.

قواسم مشتركة

فيلم (Buharat) «بهارات» البوليوودي تم تصوير أغلب مشاهده في صحراء ليوا والوثبة والعين، بالتعاون مع «twofour54»، ولعب بطولته الممثل الهندي سلمان خان، وإخراج علي عباس ظفار، وحول هذه التجربة قال سلمان: هناك العديد من القواسم الثقافية المشتركة بين أبوظبي والهند، وأنا سعيد بالتجربة الرائعة التي حظيت بها أثناء تصوير فيلم «بهارات»، في أبوظبي.