جزيرة ياس.. عروض ترفيهية وألعاب نارية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جزيرة ياس، وجهة الترفيه والتسلية الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من التجارب الترفيهية والفعاليات الاحتفالية طيلة موسم الشتاء، بما فيها مهرجان وينتر وندرلاند في ياس مول، وعروض الألعاب النارية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والمناسبة لجميع الأعمار.

يحظى زوار الجزيرة بفرصة مميزة للاحتفال بموسم الأعياد، والاستمتاع بالتجارب الفريدة في مرافق الجزيرة الترفيهية عالمية المستوى، مع عودة مهرجان الشتاء في عالم فيراري أبوظبي، وفعاليات الشتاء المذهلة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، والتي تستمر حتى 8 يناير 2023، إلى جانب باقة من الفعاليات الاحتفالية، وفرصة مقابلة شخصيات مفضلة جديدة، والعروض الرائعة التي تنطلق وسط أجواء الفرح والبهجة، كما يستضيف المسرح الأحمر عرضاً حياً مذهلاً للتزلج على الجليد تقدمه فرقة «فيستيفي بوي» الإيطالية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الاحتفالية الحصرية على مدار الموسم.

كما تستضيف جزيرة ياس عرض كسارة البندق «ذا نتكراكر» الحي الجديد، أكبر إنتاج مسرحي يقدمه عالم وارنر براذرز أبوظبي، ويضم مجموعةً من الشخصيات المحبوبة للجماهير، بمن فيهم «لولا باني وتويتي وسيلفستر وتاز وتوم وجيري»، حيث يضفون لمسة مرحة إلى عرض الباليه «كسارة البندق» الأصلي من خلال أدائهم المفعم بالحيوية وحضورهم المحبّب، كما يتضمن أغنيةً جديدةً بعنوان «ليت إت شاين»، والتي تم تأليفها خصيصاً للعرض.

ويُقام مهرجان وينتر وندرلاند في ياس مول بين 8 و28 ديسمبر الجاري، ويستقبل زواره بشجرة الكريسماس العملاقة، وباقة من الديكورات المميزة التي تملأ المكان بالبهجة والسرور، ويمكن للزوار الاستمتاع بهذه الأجواء المميزة مع مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية، بما في ذلك لقاء سانتا كلوز وورش العمل الفنية الاحتفالية، وأكشاك التصوير ذات الطابع الخاص بعيد الميلاد وغيرها الكثير.

أيضاً تحتفل جزيرة ياس بقدوم عام 2023 بعرضين مذهلين للألعاب النارية في ليلة رأس السنة، ويمكن للعائلات والأصدقاء التجمع لمشاهدة عرض الألعاب النارية المبهر في الساعة 9 ليلاً وسط أجواء عائلية مميزة، قبل أن يضيء العرض الثاني سماء الجزيرة بباقة من الألوان الرائعة عند منتصف الليل احتفالاً بقدوم العام الجديد، وتتيح احتفالات هذا العام للضيوف الجلوس والاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية إلى جانب مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في مطاعم مرسى ياس.