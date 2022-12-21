«مغامرات منصور».. في موسم جديد

أبوظبي (وام)

وقّعت شركة «بداية» للإعلام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ستراتا» للصناعات المتقدمة المملوكة لمبادلة، لرعاية الموسم الجديد من المسلسل الكرتوني الإماراتيّ الشهير «مغامرات منصور»، حيث تتولّى «ستراتا» رعاية إنتاج الموسم الجديد الذي ينطلق عام 2023 لإلقاء الضوء على نجاحات دولة الإمارات، وإلهام الأجيال القادمة من خلال نشر الوعي الثقافي والذكاء الاصطناعي والترميز، مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز شعور الإماراتيين بالانتماء لوطنهم.

وقالت إيمان سالم اتلاميد، مدير العلاقات العامة لشركة «بداية» للإعلام: «نفخر اليوم بمسلسل «مغامرات منصور» الذي يلقى رواجاً لافتاً لدى الأطفال الناطقين باللغة العربية، والذي يجمع بين الترفيه والتعليم، ويسعدنا عقد هذه الشراكة مع «ستراتا» التي سترعى النسخة الجديدة منه، مما يسهم في نشر رسالة إيجابية عن الاعتزاز بالوطن وأهمية الصحة والتعليم في صفوف الجيل القادم، وترسيخ الهوية والثقافة الإماراتية في مجتمعنا».

من جهته، قال جاسم المرزوقي، مدير إدارة الموارد البشرية في «ستراتا»: «تسهم رعايتنا للمسلسل الكرتوني «مغامرات منصور» في اطلاع الأطفال على متطلّبات التكنولوجيا الحديثة، ونحرص على الارتقاء بمستوى المشاريع التي تروّج للثقافة والعادات المحلية الإماراتية، ويكتسب هذا المسعى أهمية كبرى، حيث نواصل الحفاظ على تراثنا وحمايته، ونفخر بأن تكون لنا مساهمة في هذا المشروع الملهم والطموح». ويهدف المسلسل الكرتوني الشهير، الذي احتفل مؤخراً بمرور عقدٍ من الإنجازات الرائدة، إلى التواصل مباشرةً مع الأطفال الناطقين بالعربية وتعزيز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية ونمط الحياة المتوازن، كما شهد المسلسل الذي ابتكر فكرته المبدع الحائز جوائز عالمية، راشد الهرمودي، نمواً كبيراً في أعداد متابعيه آسراً مخيّلة الأطفال في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وقد حصد مسلسل «مغامرات منصور» إلى الآن ما يزيد على ملياري مشاهدة على يوتيوب، وثلاثة ملايين مشترك، و322 مليون ساعة مشاهدة، منها أكثر من 25 مليون مشاهد خلال الأيام ال 90 الأخيرة فقط.

وتستهدف السلسلة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، لإنشاء محتوى يركّز على الدمج والثقافة واللغة العربية.