«الفرقة الفلبينية».. استعراضات بطابع آسيوي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

استعراضات فلكلورية على وقع الموسيقى التقليدية تقدمها الفرقة الفلبينية في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة، والتي تظهر جزءاً من الثقافة الآسيوية الثرية، وسط حضور جماهيري لافت، مؤدية رقصات فلبينية إبداعية متميزة على مسارح المهرجان المختلفة، مرتدية الأزياء والأكسسوارات والحلي التي تعبر عن مناطق مختلفة في جميع أنحاء الفلبين.

الفلكلور الفلبيني والاستعراضات التقليدية هي مجموعة من الفنون القديمة والقصص والحكايات الشعبية المنحصرة ضمن عادات وتقاليد الشعب الفلبيني، والتي تستعرضها الفرق الفنية الفلبينية، لإظهار الموروث الآسيوي والثقافة الفلبينية التي تتناقلها الأجيال.

مزج الفنون

أعرب «جيفرسون روز» مدير الفرقة الفلبينية للفنون، والتي تسمى «نوبو ايجاسيانو» عن سعادته البالغة للمشاركة للعام الثاني على التوالي في مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، مشاركاً بفرقته في العروض الفنية على مسارح المهرجان المختلفة، ومسيرة الحضارات اليومية، وقال: إنه لم دواعي سرورنا المشاركة في هذا المهرجان الذي يتميز بمزج الفنون كافة في هذا المكان الساحر الذي يوصف بأنه ملتقى الثقافات والحضارات على أرض الإمارات، مبيناً أنه منذ مشاركتهم في المهرجان وأداء هذا الفريق يعبر عن الفن الشعبي بجميع أطيافه في الفلبين، وأنه من عادة الشعب الفلبيني أن يستخدم الفن في كل المناسبات ويتعايش ويتفاعل مع الموسيقى واستعراضاته المختلفة، لافتاً إلى أن الفرقة صممت خصيصاً بعض الرقصات الشعبية الآسيوية والفلبينية التقليدية التراثية، احتفاء بالفنون الشعبية والتقاليد الآسيوية التي تعبر عن روح وجمال الفلبين.

5 عروض

وأوضح جيفرسون، أنه إلى جانب تأدية الفرقة استعراضات فلكلورية على نغمات الموسيقى التقليدية، ومنها «تاينكلينج» و«رورال» و«سبانيش اينفلوانس»، فهي تقدم رقصات فلبينية شهيرة من 3 جزر، هي «لوسون» وفيساياس» و«مينداناو»، منوهاً إلى أن الفرقة تقدم وسط تفاعل كبير من حضور المهرجان 5 عروض يومية على المسارح المختلفة، بواقع 20 دقيقة لكل عرض.

رقصات شعبية

وأشار جيفرسون إلى أن الفلبين تتميز بثراء غني ومتنوع في الرقصات الشعبية التي تختلف بحسب المناطق، ومن أشهر الرقصات «تاينكلينج»، وهي الرقصة الشعبية الشهيرة في الفلبين، حيث يقدم اثنان من الراقصين استعراضاً فوق أعمدة من خشب الخيزران في حركة تحاكي «طيور تيكلينغ» وهي تقفز فوق الأشجار، إضافة إلى «مينداناو» وهي من أقدم الرقصات الشعبية في الفلبين، وأيضاً «البانجلاي» وهي رقصة يتم أداؤها في حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى.

زي تقليدي

للفلبين أنواع من الأزياء التقليدية، وأهمها الزي الرسمي الذي يدعى «بارونق تاغالوغ»، وينقسم إلى نوعين زي «البارونق الفلبيني» للرجال، وهو عبارة عن قميص مصنوع من الحرير وعليه تطريزات ذهبية وتختلف التطريزات من لباس لآخر، وزي «باروت سايا» للسيدات، وهو عبارة عن تنورة وقميص، أو فستان مصنوع من الحرير وعليه تطريزات بألوان مختلفة.