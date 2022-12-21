«التنمية الأسرية».. تفتتح معرض «أسرتي قدوتي»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي المعرض التشكيلي الاجتماعي تحت شعار «أسرتي قدوتي»، بمركز جبل حفيت المجتمعي التابع لها بمدينة العين، بهدف الاحتفاء بالأسر الفنية التي توارثت موهبتها عبر الأجيال، وتعزيز دور الأسرة في دعم مواهب الأبناء مبكراً وتنمية قدراتهم، من خلال الفعاليات الفنية المتعدّدة والورش المصاحبة التي تستهدف كافة أفراد الأسرة، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، وبحضور مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية ومدراء الدوائر والإدارات والموظفين. يأتي المعرض التشكيلي الاجتماعي استكمالاً للمشروعات الاجتماعية التي تتبناها مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة جبل حفيت، باعتباره من المشروعات الفنية والأسرية التي تحفز الأسر وتشجعهم على الاستمرارية وتعزيز التواصل والحوار، واكتشاف قدرات أبنائهم وميولهم الفنية، ورفع الوعي الأسري بأهمية الفنون باعتبارها أداة من أدوات تشكيل الشخصية السوية للأفراد في المجتمع.

وأكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أهمية المعرض التشكيلي الاجتماعي في تعزيز وعي الأسر، وخلق مجتمع متماسك يحفز الموهوبين ويتبنى المبدعين والمثقفين، مع تعزيز البناء السليم للأسرة وتمكين أفرادها من الحفاظ على العلاقات المتماسكة، وتوفر عنصر الأمان والسعادة والتنشئة السليمة والإيجابية للأبناء بمختلف مراحلهم العمرية، والتأهيل والتمكين المتوازن للمرأة الإماراتية العاشقة للفن بمختلف أنواعه، للتمكن من ممارسة دورها الريادي في الأسرة والمجتمع.

وأشارت الرميثي إلى دور الأسرة الكبير الذي تلعبه في تحفيز الأبناء، والتي يقع على عاتقها مسؤولية تطوير وتنمية مهاراتهم واكتشاف قدراتهم وموهبتهم، من خلال الجلوس معهم واكتشاف الموهوبين منهم، والأخذ بأيديهم خاصة في المراحل المبكرة لدعم الطفل وتحفيزه على الاستمرارية وجعله في حالة تطور دائم لموهبته.

وأعربت عن فخرها الدائم بالأسر الفنية التي توارثت موهبتها عبر الأجيال، ودعتهم أكثر إلى إبراز نماذج موهوبة وصناعة أشخاص ملهمين في الفن التشكيلي، الذي يُعبر الفنان من خلاله عن أفكاره ومشاعره وقيمه، والعمل على تحويل المواد الأولية إلى أشكال جميلة وتحفٍ فنية جاذبة ومؤثرة تحمل طابعاً اجتماعياً يهدف إلى معاني أسرية تترك بصمة ذات قيمة إيجابية، الأمر الذي من شأنه تحفيز الموهوبين ووضعهم على الطريق الصحيح وفتح المجال أمامهم بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات الفنية على مستوى الدولة.

وأوضحت الرميثي أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى من خلال مركز جبل حفيت المجتمعي إلى توفير بيئة اجتماعية جاذبة لكافة أفراد الأسرة والمجتمع، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي، ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات، ورصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأفراد في جو يجمع بين الترفيه والتثقيف والألفة والتماسك بطرقٍ مبتكرة غير تقليدية، وبناء شبكة شراكات فاعلة مع المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين.