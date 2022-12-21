مشاركة عربية ودولية في «طنجة السينمائي»

محمد نجيم (الرباط)

بعد غياب خمس سنوات، يعود مهرجان طنجة الدولي للفيلم السينمائي، في دورته الـ 11، التي انطلقت يوم 20 ديسمبر وتستمر لغاية 25 من ذات الشهر، بمشاركة عدد من دول العالم منها: أستراليا، البرتغال، سويسرا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، إستونيا، اليونان، ماليزيا، والدانمارك.

يشارك المغرب، البلد المنظم للمهرجان بعدد من الأفلام التي تتنوع بين القصير والروائي والوثائقي، من بينها فيلم، «سنة سعيدة» للمخرج أنور اليحياوي، وفيلم «أيدي ناعمة» للمخرج فيصل الحليمي، وفيلم «زياد» للمخرج عبد الله الحق، وفيلم «ميثاق» للمخرج حسين حنين، كما تشارك فلسطين بفيلم «ليل» للمخرج أحمد صالح، ومصر بفيلم «هو ميت الآن» للمخرج طارق الشربيني، في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة، إلى جانب أفلام من إسبانيا وتركيا والكويت والنرويج.

وقد أثرى مهرجان طنجة المشهد الثقافي والسينمائي لعقد من الزمن، ليعود بقوة لمعانقة جمهوره ومتابعيه من داخل وخارج المغرب، حيث يشهد المهرجان تنظيم أربع مسابقات رسمية، ثلاث منها ذات طابع دولي، تتعلق بمسابقة الأفلام القصيرة الروائية، وثانية خاصة بأفلام التحريك، وأخرى خاصة بالأفلام الوثائقية، إضافة إلى مسابقة وطنية للفيلم القصير الروائي والوثائقي.