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أفضل 5 فواكه لصحتنا.. لاتتركها أبداً..!

أفضل 5 فواكه لصحتنا.. لاتتركها أبداً..!
21 ديسمبر 2022 13:39

يوصي جميع خبراء التغذية بتناول الكثير من الفاكهة عدة مرات في اليوم لتنظيم وظائف معينة لجسمنا وتحقيق العديد من الفوائد الصحية، ولكن ما هي أكثر الفواكه فائدة للصحة والتي يجب ألا نتخلى عنها أبداً. وفق العربية

وهذه قائمة تضم أفضل 5 فواكه غنية بالمواد المفيدة لصحتنا، كما يلي:

الأناناس
تحتوي ثمار الأناناس على نسبة عالية للغاية من فيتامين "C" والمنغنيز، كما يتميز بخصائص رائعة مضادة للالتهابات بسبب وجود البروميلين الذي يسهل أيضًا هضم البروتينات.

الغريب فروت
تأتي ثمار الغريب فروت على رأس القائمة كأحد أكثر ثمار الحمضيات فائدة لصحة الإنسان وذلك لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، إلى جانب شهرته في المساعدة في إنقاص الوزن وتقليل مقاومة الأنسولين.

 الأفوكادو
يسهم الأفوكادو في الحفاظ على صحة القلب وتعزيزها، ويحتفظ الأفوكادو بمرتبة مميزة أيضاً نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات، علاوة على أنه فاكهة غنية بالماغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف.

 التوت
يعتبر التوت الفاكهة الأغنى بمضادات الأكسدة، ويساعد تناوله على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر والسكري، فضلا عن احتوائه على الألياف وفيتامين "C" و"K" بالإضافة إلى المنغنيز.

       
 التفاح
تشتهر حول العالم مقولة شائعة مفادها أن "تناول ثمرة تفاح يومياً يمنع زيارة الطبيب" بما يعني منح الجسم وقاية من الإصابة بالأمراض، ويرجع السبب في تلك المقولة إلى أن التفاح مغذ للغاية، بفضل المحتوى العالي من البوتاسيوم والألياف والفيتامينات "B"،"C" و"K"، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح على تحسين صحة القلب والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

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المصدر: وكالات
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