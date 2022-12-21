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"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً

"ألغاز الوصفات الطبية".. جوجل تقدم حلاً
21 ديسمبر 2022 08:39

يعجز كثيرون عن قراءة أسماء الأدوية وملاحظات الأطباء التي يدونونها في وصفاتهم، لكن يبدو أن "جوجل" على وشك حل هذه المشكلة.
 
فقد أعلن فرع الشركة في الهند، أنه يعمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي، يمكنه تحديد الأدوية التي يصفها الأطباء بخط يد يصعب قراءته.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر": "بدأنا العمل على العملية المعقدة لتحديد ما هو مكتوب في الوصفات الطبية، من خلال بناء نموذج مساعد لرقمنتها باستخدام الذكاء الاصطناعي".

واعتبرت "جوجل"، أن "من المفارقات أن ما يجعل قراءة الوصفات الطبية أمرا صعبا على أجهزة الكمبيوتر هو نفس الشيء الذي يجعل قراءتها صعبا عليك وعليّ أنا، فهي غير منظمة ومليئة بالقرائن التي يجب على الصيادلة حلها".

وأوضحت الشركة أن "النظام قيد التطوير حاليا"، حيث "ستعلن عن التحديثات مع طرحها في المستقبل".

ويرجح أن تكون التكنولوجيا الجديدة جزءا من مكتبة تطبيقات "جوجل لينس"، التي لديها القدرة بالفعل على قراءة الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

المصدر: وكالات
الوصفات الطبية
الأطباء
الأدوية
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