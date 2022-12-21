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ماذا قال إيلون ماسك عن تنحيه من رئاسة تويتر ؟

إيلون ماسك
21 ديسمبر 2022 08:19

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بمجرد أن يجد شخصا يتولى المنصب.

وقال ماسك في تغريدة: "سأستقيل من منصبي رئيسا تنفيذيا بمجرد أن أجد شخصا أحمق بما يكفي لتولي الوظيفة! بعد ذلك، سأقوم فقط بتشغيل فرق البرامج والخوادم".

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من يوم من الصمت تجاه الاستطلاع الذي صوت فيه أكثر من 17 مليون مستخدم، وقال5ر57% منهم إن ماسك يجب أن يستقيل، بحسب شبكة (سي إن إن) الأميركية.

وأشار الملياردير إلى تلك النتيجة بشكل غير مباشر فقط، حيث ذكر أن استطلاعات الرأي المستقبلية يمكن أن تقتصر على مستخدمي نظام "تويتر بلو" مدفوع الأجر. 

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المصدر: وام
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